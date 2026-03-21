OTAC UBIO ĆERKU (3), PA PRESUDIO SEBI: Horor u poznatom španskom letovalištu, motiv zločina je posebno MONSTRUOZAN

Trogodišnja devojčica je pronađena mrtva u jednom turističkom mestu u Alikanteu, Španiji, a navodno ju je ubio njen otac.

Policija smatra da je otac deteta izvršio samoubistvo nakon što je ubio ćerku u svom domu u odmaralištu Kosta Blanka. Nacionalnosti žrtve i osumnjičenog još nisu objavljene, prenosi The Sun.

Španska policija je saopštila da se veruje da su ove dve smrti deo zločina poznatog kao "vikarijantno nasilje", gde nasilnik nanosi štetu ženi tako što pogađa ljude koje ona voli, najčešće njenu decu.

Pilar Bernabe, portparolka vlade Valensije, rekla je:

- Šokirani smo ubistvom maloletnog deteta u Alikanteu. Nepodnošljivi teror. Sva moja ljubav porodici i prijateljima.

Tela ćerke i oca, starog 40 godina, pronađena su danas u 1 sat ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je policija.

Majka deteta, stara 36 godina, alarmirala je vlasti nakon što nije mogla da stupi u kontakt sa bivšim partnerom.

Lokalni izveštaji navode da je osumnjičeni preteo da će nauditi njihovoj maloj ćerki ako njegova bivša partnerka ne napusti svog novog partnera.

Kada je majka čula vest o smrti svoje ćerke, bila je skrhana. Pretpostavlja se da je hitno prebačena u bolnicu nakon što je doživela napad panike.

Portparol policije rekao je:

- Majka deteta, 36-godišnja žena i bivša partnerka navodnog izvršioca, obavestila je Civilnu gardu sinoć da nije mogla da stupi u kontakt sa njim već nekoliko sati i da se plaši da bi otac mogao naškoditi ćerki koja je bila s njim. Civilna garda je odmah pokrenula istragu i pronašla beživotna tela u domu navodnog izvršioca. Nije bilo prethodnih prijava o zlostavljanju između njih.

Otvorena je istraga o ubistvu.

Autor: Jovana Nerić