Preminuo Robert Miler

Kako javljaju strani mediji, Robert Miler, bivši specijalni savetnik u Ministarstvu pravde koji je prethodno služio kao direktor FBI-ja, je preminuo. Imalo je 81 godinu.

Miler je služio kao specijalni savetnik koji je sproveo istragu o ruskom mešanju u izbore 2016. godine.

Tramp je oduvek tvrdio da je istraga bila politički "lov na veštice".

Direktor FBI

U FBI-ju, Miler je gotovo odmah započeo reformu misije biroa kako bi odgovorio na potrebe sprovođenja zakona u 21. veku, započevši svoj dvanaestogodišnji mandat samo nedelju dana pre napada 11. septembra i služeći pod predsednicima iz obe političke partije. Na tu funkciju ga je nominovao republikanski predsednik Džordž V. Buš, piše AP.

Ovaj kataklizmični događaj je u trenutku promenio glavni prioritet biroa - sa rešavanja domaćeg kriminala na sprečavanje terorizma. Ta promena je pred Milera i ostatak savezne vlade postavila gotovo nemoguće težak standard: sprečavanje 99 od 100 terorističkih zavera jednostavno nije bilo dovoljno dobro.

Kao direktor sa drugim najdužim stažom u istoriji FBI-ja, odmah iza Dž. Edgara Huvera, Miler je tu funkciju obavljao do 2013. godine, nakon što je prihvatio molbu demokratskog predsednika Baraka Obame da ostane na dužnosti čak i nakon što mu je desetogodišnji mandat istekao.

Istraga zbog koje je Trampu "drago što je mrtav"

Posle nekoliko godina provedenih u privatnoj praksi, zamenik državnog tužioca Rod Rozenstajn zatražio je od Milera da se vrati u javnu službu kao specijalni savetnik u istrazi o vezama Trampa i Rusije.

Njegov tim je proveo skoro dve godine sprovodeći jednu od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih istraga u istoriji Ministarstva pravde. Tokom istrage nije držao konferencije za novinare niti se pojavljivao u javnosti, ostajući povučen uprkos napadima Trampa i njegovih pristalica, čime je stvorio auru misterije oko svog rada.

Nakon vesti o Milerovoj smrti, Donald Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da mu je drago.

"Rober Miler je upravo umro. Dobro je, drago mi je da je mrtav. Više ne može da povređuje nevine ljude! Predsednik Donald. Dž. Tramp", - napisao je.

Autor: Iva Besarabić