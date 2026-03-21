AKTUELNO

Svet

'DRAGO MI JE DA JE MRTAV' Šokantna izjava Trampa nakon vesti da je preminuo Robert Miler: Više ne može da naudi ljudima

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je smrt bivšeg šefa FBI-ja Roberta Milera izjavom u kojoj navodi kako mu je drago što je Miler mrtav.

"Robert Miler je umro. Dobro. Drago mi je da je mrtav. Više ne može da naudi nedužnim ljudima!", stoji u objavi Trampa na društvenoj mreži Truth Social.

Bivši direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Robert Miler, koji je vodio kontroverznu dvogodišnju istragu o navodnom ruskom mešanju u predsedničke izbore u SAD 2016. godine, preminuo je u 81. godini.

"Sa dubokom tugom objavljujemo vest da je Bob preminuo sinoć", saopštila je njegova porodica.

Miler je vodio FBI od 2001. do 2013.

Robert Miler bio je bivši direktor FBI-ja i jedna od najpoznatijih figura američkog pravosudnog i bezbednosnog sistema. FBI je vodio od 2001. do 2013. godine, u periodu nakon napada 11. septembra, a pre toga bio je marinac, savezni tužilac i zvaničnik američkog Ministarstva pravde.

Na čelo FBI-ja došao je kao kandidat tadašnjeg predsednika Džordža V. Buša, a mandat mu je kasnije produžen za dodatne dve godine. Široj javnosti posebno je poznat po tome što je 2017. godine imenovan za specijalnog istražitelja u istrazi o ruskom mešanju u američke izbore 2016. i mogućim vezama Trampove kampanje sa Rusijom.

Na tu funkciju imenovalo ga je američko Ministarstvo pravde nakon smene tadašnjeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Svet

PRVO OGLAŠAVANJE DONALDA TRAMPA NAKON SMRTI NAVALJNOG: Mi smo nacija koja ide u propast!

Svet

Čovek koji je navodno planirao atentat na Trampa pušten uz kauciju: Evo ko je Vem Miler

Svet

TRAMP: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Politika

Čast mi je da to uradim, namešteno mu je! Tramp pomilovao Roda Blagojevića

Svet

Šokantna najava Trampa: Lider SAD namerava da se kandiduje i za treći mandat, uprkos Ustavu

Svet

'GLEDAJTE ŠTA ĆE DANAS DA SE DESI TOM POREMEĆENOM OLOŠU!' Jezive reči Trampa - Sada ja ubijam njih, kakva čast