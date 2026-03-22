SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER KATARA! Pao u teritorijalne vode, u toku potraga za posadom i putnicima!

Helikopter katarskih snaga srušio se u teritorijalne vode zemlje nakon "tehničkog kvara" tokom redovnog leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Katara, uz napomenu da je potraga za posadom i putnicima u toku.

Prema njihovim navodima objavljenim na mreži Iks, kvar se dogodio tokom rutinske misije i doveo do pada letelice, dok nadležne službe intenzivno tragaju za osobama koje su se nalazile u helikopteru.

Detalji o prirodi misije, kao i tačan broj ljudi u letelici, za sada nisu objavljeni, a nije jasno ni da li je nesreća povezana sa aktuelnim sukobima na Bliskom istoku.

Katar je, inače, od početka sukoba izazvanog izraelsko-američkim napadom na Iran 28. februara, više puta bio meta napada iz Teherana.

Autor: Jovana Nerić