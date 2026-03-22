Stravična eksplozija u Rimu: Zgrada se srušila, u toku akcija spasavanja

Najmanje dve osobe su teško povređene u eksploziji boce sa gasom u kojoj se jedna manja zgrada srušila, dok su dve oštećene.

Kako navodi Mesađero, najmanje 70 osoba je evakuisano. Na licu mesta su brojne vatrogasne ekipe, policija i hitne službe.

Spasilačke ekipe pretražuju ruševine kako bi se uverile da li ima zatrpanih.

Esplosione a Roma, coinvolti tre edifici: due feriti gravi e 70 persone evacuate in strada https://t.co/HIdqs4M3zZ — LaC News 24 (@LaCnews24) 22. март 2026.

Najverovatniji uzrok eskplozije je neispravna boca sa gasom, ali istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Očevici su ispričali da je snažna eksplozija potresla čitavu četvrt Piana del Sole.

Od saline eksplozije na još dve zgrad su popucali prozori, prenosi Roma tudej.

Autor: Marija Radić