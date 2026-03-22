HAPŠENJE IZDAJICA: U Iranu uhapšeno 25 osoba zbog saradnje sa SAD i Izraelom

Izvor: kurir, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi

Iransko Ministarstvo obaveštajnih poslova saopštilo je da je uhapsilo ukupno 25 osoba koje su, kako se navodi, sarađivale sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, preneli su danas iranski mediji.

Kako se navodi, 23 osobe uhapšene su u provinciji Markaz u zapadno-centralnom Iranu, a tvrdi se da su delili koordinate vojnih lokacija sa međunarodnom medijskom platformom za koju se navodi da je povezana sa Izraelom, kao i da su radili na podsticanju “uličnih nemira“.

Ministarstvo je takođe saopštilo da su dve osobe uhapšene u severoistočnoj provinciji Golestan i da su optužene za planiranje “napada na policijske centre“, objavila je poluzvanična novinska agencija Mehr.

Navodi se i da su dokumentovane “kriminalne aktivnosti“ 15 osoba u inostranstvu, koje govore persijski jezik, a za koje se tvrdi da su radile kao “agenti“ Izraela.

Iranske vlasti su ranije upozorile Irance u inostranstvu da ne sarađuju sa entitetima povezanim sa SAD ili Izraelom, rekavši da bi imovina u Iranu mogla da im bude konfiskovana.

Autor: D.Bošković

