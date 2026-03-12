IRAN ISPALIO RAKETE NA JERUSALIM: Pogođena lokacija nedaleko od Hrama Hristovog vaskrsenja

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je danas da iranski režim ispaljuje rakete na Jerusalim.
"Jedna raketa pogodila je lokaciju nekoliko stotina metara od Starog grada, Zida plača, Al-Akse i Hrama Vaskrsenja Hristovog", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova na platformi Iks.
The Iranian regime is firing missiles at Jerusalem, Israel's capital.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 12. март 2026.
One of them struck a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre.
Protecting lives & worshippers' safety comes first. That is why prayer at all… pic.twitter.com/9xh6SEARmA
Ministarstvo je navelo da je zaštita života i bezbednost vernika na prvom mestu.
"Zato je molitva na svim svetim mestima privremeno obustavljena", stoji u saopštenju izraelskog Ministastva spoljnih poslova.
Autor: Iva Besarabić