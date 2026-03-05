'OKONČAJTE UDARE NA IRAN' Rusija poziva na prekid neprijateljstava i zaustavljanje napada na Bliskom istoku

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je jedini način da se spreči dalja destabilizacija Bliskog istoka okončanje američkih i izraelskih napada na Iran.

"Jasno je da je jedini način da se spreči dalje klizanje regiona u ponor destabilizacije zaustavljanje agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koja je pokrenula lančanu reakciju patnje za Arape", navelo je to ministarstvo, prenosi Ria novosti.

U saopštenju se takođe poziva na hitan prekid neprijateljstava i ističe se da su napadi na civilne objekte i civile "potpuno neprihvatljivi".

"Rusija još jednom poziva sve strane u trenutnoj konfrontaciji da odmah prekinu neprijateljstva, uključujući neprihvatljive udare na teritoriji arapskih država Persijskog zaliva", dodato je.

Napadi SAD i Izraela na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran, počeli su 28. februara i izazvali civilne žrtve, dok Iran uzvraća napadima na izraelskoj teritoriji i američke vojne mete u regionu.

U jednom od udarnih napada ubijen je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a zemlja je proglasila 40 dana žalosti.

Autor: Marija Radić