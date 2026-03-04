JOŠ JEDNA ZEMLJA SE UKLJUČUJE U RAT NA BLISKOM ISTOKU? Raketne jedinice raspoređene, tiha mobilizacija počela pre napada na Iran

Sirijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačalo svoju granicu sa Libanom, a osam sirijskih i libanskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i hiljada vojnika, dok se sukob širi u regionu, uključujući i borbe Izraela i Hezbolaha u Libanu.

Izvori su uključivali pet sirijskih vojnih oficira, jednog sirijskog bezbednosnog zvaničnika i dva libanska bezbednosna zvaničnika koji su dali izjave za "Rojters", pod uslovom anonimnosti.

Sirijsko ministarstvo odbrane je u sredu u saopštenju navelo da je vojska pojačala svoje prisustvo duž sirijskih granica sa Libanom i Irakom zbog "zaštite i kontrole granica usred eskalacije regionalnog sukoba".

Raspoređene jedinice pripadaju graničnim i izviđačkim bataljonima zaduženim za praćenje aktivnosti na granici i borbu protiv šverca, dodalo je ministarstvo.

Blokada Hezbolaha

Sirijski oficiri su rekli da je raspoređivanje dodatnih pojačanja počelo u februaru, ali se poslednjih dana ubrzalo.

Cilj raspoređivanja dodatnih snaga je sprečavanje šverca oružja i droge, ali i blokiranje libanskog Hezbolaha ili drugih militanata koje podržava Iran, istakli su sirijski oficiri.

Sirijske trupe su bile stacionirane u Libanu od 1976. do 2005. godine, uključujući i tokom građanskog rata u Libanu koji je završen 1990. godine.

Hezbolah je u ponedeljak nastavio da puca na Izrael, više od godinu dana nakon što je 2024. godine postignuto primirje u višemesečnom ratu.

Izrael je ove nedelje izdao naredbu za evakuaciju velikog dela južnog Libana. U izraelskim vazdušnim napadima poginulo je oko 10 ljudi, dok su hiljade stanovnika bile primorane da napuste svoje domove i potraže utočište u Siriji.

Autor: D.Bošković