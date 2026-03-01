Britanija, Francuska i Nemačka: Spremni smo da branimo svoje interese na Bliskom istoku

Lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke (E3) objavili su danas zajedničko saopštenje u kojem ističu da su spremni da preduzmu korake kako bi odbranili svoje interese u regionu Bliskog istoka nakon, kako su naveli, "neselektivnih i nesrazmernih" iranskih raketnih napada.

"Preduzećemo korake da odbranimo naše interese i interese naših saveznika u regionu, potencijalno ispaljujući rakete i dronove", naveli su lideri tri zemlje u saopštenju.

U saopštenju se navodi da bi ovi koraci potencijalno mogli da uključuju ​​omogućavanje neophodnih i proporcionalnih odbrambenih akcija za uništavanje iranskih raketa i dronova na njihovom izvoru, prenosi Skaj njuz.

Ističu da su se dogovorili da sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama i saveznicima u regionu Bliskog istoka po pitanju zaštite svojih interesa u tom regionu.

Autor: Marija Radić