AERODROMI I DALJE BLOKIRANI: Nebo iznad Dubaija PRAZNO - Putnici dobili OVE instrukcije, važno je da ih poštuju

Globalni vazdušni saobraćaj bačen je u haos nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu u vidu raketnih napada i zatvaranje velikog dela vazdušnog prostora Bliskog istoka - zbog čega su australijski putnici ostali zaglavljeni, a letovi su morali da se vraćaju usred putovanja.

Prema nezvaničnim procenama, u Dubaiju i Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi i radi između 10.000 i 30.000 državljana Srbije. Većina naših ljudi u Dubaiju su stručnjaci u oblastima inženjeringa, finansija, programiranja, kao i radnici u ugostiteljstvu, a srpska zajednica je veoma aktivna.

Iran, Irak, Izrael, Sirija, Kuvajt, Bahrein, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati zatvorili su svoje nebo u roku od nekoliko sati nakon napada, praktično parališući jedan od najprometnijih vazdušnih koridora na svetu.

Napadi su pogodili aerodrome u Abu Dabiju, Dubaiju i Kuvajtu, kao i vojne baze i stambena područja u Zalivu, što je izazvalo strah od šireg sukoba i uzdrmalo region koji se dugo smatrao oazom mira i bezbednosti.

Aerodrom u Dubaiju, najprometniji na svetu po međunarodnom saobraćaju, kao i luka Džebel Ali, takođe su pretrpeli štetu, jer su napadi bez presedana pogodili neke od ključnih gradskih objekata i izvora prihoda.

Četiri leta kompanije Virgin Australia koje je obavljao Qatar Airways - VA1 (Sidnej), VA15 (Brizbejn), VA7 (Melburn) i VA21 (Pert) — bila su primorana da se vrate u subotu nakon zatvaranja katarskog vazdušnog prostora.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) 28. фебруар 2026.

Do nedelje je više letova između Australije i Dohe otkazano, a putnicima je rečeno da prate obaveštenja zbog daljih poremećaja.

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Australije podiglo je upozorenje za Katar na nivo „Ne putujte“, savetujući Australijance da ostanu na sigurnom mestu i prate uputstva lokalnih vlasti.

Aerodrom Hamad u Dohi upao je u haos, jer su hiljade putnika ostale zaglavljene bez jasnih informacija.

U Dubaiju su operacije na međunarodnim aerodromima Dubai International i Al Maktoum privremeno obustavljene, a vlasti su pozvale putnike da ne dolaze na terminale.

Najmanje jedna osoba je poginula, a sedam je ranjeno tokom „incidenta“ na aerodromu Zayed International u Abu Dabiju, saopštili su zvaničnici nakon iranskih napada usmerenih na UAE i druge zalivske države.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar služe kao ključna čvorišta koja povezuju Australiju sa Evropom, Afrikom i Severnom Amerikom.

Analitička kompanija Cirium procenjuje da oko 90.000 putnika dnevno prolazi kroz aerodrome u UAE i Kataru.

Qatar Airways je jedna od glavnih bliskoistočnih avio-kompanija pogođenih sukobom između SAD, Izraela i Irana.

Velike avio-kompanije iz Zaliva smanjile su broj letova. Emirates je obustavio operacije ka i iz Dubaija, dok je Etihad Airways pauzirao polaske iz Abu Dabija. Prema Cirium-u, Emirates je otkazao oko 38% letova, a Qatar Airways oko 41% na vrhuncu krize.

Globalno, zabeleženo je više od 14.700 kašnjenja i preko 1.800 otkazanih letova, dok je vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela i Bahreina gotovo prazan.

Evropski regulatori upozorili su avio-kompanije da potpuno izbegavaju zonu sukoba zbog „visokog rizika za civilno vazduhoplovstvo“.

Bliski istok je ključna raskrsnica između istočnih i zapadnih vazdušnih ruta. Sa delimično prekinutim saobraćajem, avio-kompanije se suočavaju sa dužim rutama, većim troškovima goriva i rastućim brojem putnika koji čekaju.

Očekuju se dalja otkazivanja i kašnjenja kako se bezbednosna situacija bude razvijala.

Putnicima koji planiraju putovanje preko Dohe, Dubaija ili Abu Dabija savetuje se da provere status letova pre dolaska na aerodrom i pripreme se za dodatne poremećaje dok kriza traje.

Prekid letova glavni problem

Kako ističu iz ambasade, najveći izazov trenutno predstavlja prekid vazdušnog saobraćaja, koji je pogodio ne samo UAE već i širi region.

Putnicima se savetuje da redovno proveravaju status svojih letova i budu u stalnom kontaktu sa avio-kompanijama kako bi dobili najnovije informacije o mogućnostima nastavka putovanja.

– Putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima – navodi se u saopštenju.

Otvorena linija za hitnu pomoć

Ambasada je saopštila da stoji na raspolaganju svim državljanima Srbije kojima je potrebna pomoć ili dodatne informacije.

Građani mogu kontaktirati ambasadu putem broja:

+971 54 506 7972

Zvaničnici naglašavaju da se situacija prati iz časa u čas i apeluju na građane da ne odlaze na aerodrome bez prethodne potvrde o statusu leta od strane avio-prevoznika.

Autor: Iva Besarabić