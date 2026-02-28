AKTUELNO

Društvo

HITNO UPOZORENJE AMERIČKE AMBASADE U BEOGRADU: Građani SAD, budite na oprezu! Očekuje se zatvaranje neba nakon udara na Iran!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli masovnu vojnu operaciju protiv Irana, oglasila se Ambasada SAD u Beogradu sa dramatičnim uputstvom za svoje građane.

Stejt department proglasio "Worldwide Caution"

Ambasada je putem društvene mreže Iks (X) prenela zvanično upozorenje Stejt departmenta pod nazivom "Worldwide Caution". Zbog otpočinjanja borbenih operacija, Amerikancima širom sveta, a naročito onima na Bliskom istoku, savetuje se maksimalan oprez.

"Nakon pokretanja američkih borbenih operacija u Iranu, Amerikanci širom sveta bi trebalo da slede smernice u najnovijim bezbednosnim upozorenjima najbliže ambasade ili konzulata", navodi se u saopštenju.

Poremećaji u avio-saobraćaju

Vlasti upozoravaju da su mogući ozbiljni poremećaji u putovanjima zbog periodičnog zatvaranja vazdušnog prostora iznad kriznih područja. Građanima se savetuje da se prijave na zvanične kanale komunikacije (STEP program) i prate najnovija ažuriranja na WhatsApp-u i sajtu Stejt departmenta.

Tramp potvrdio napad: Teheran sprema "razarajući odgovor"Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD započele vojnu kampanju u Iranu. Prema izvorima iz bezbednosnih službi, reč je o zajedničkoj operaciji sa Izraelom. Dok širom Irana odzvanjaju eksplozije, zvanični Teheran je već najavio "razarajući odgovor", što je dodatno podiglo nivo uzbune u američkim diplomatskim predstavništvima širom sveta.

Autor: D.S.

#Ambasada SAD

#Beograd

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Rat

#bezbednosno upozorenje

#stejt department

#vazdušni prostor

POVEZANE VESTI

Svet

Američki bombarderi se vraćaju kući, protesti na ulicama Teherana! Iran razmatra zatvaranje Ormuskog moreuza

Svet

'SAMI STE ZAPOČELI OPASAN RAT' Iran uputio žestoke PRETNJE Americi nakon razaranja nuklearnih postrojenja

Svet

Izrael napao Iran!

Svet

'SAT VAŠE SLOBODE JE PRED VRATIMA' Tramp se obratio narodu Irana: BOMBE će padati svuda, kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete

Svet

Kina izdala upozorenje o riziku za turiste koji putuju u SAD: Budite oprezni

Svet

Tramp: SAD će upravljati Venecuelom do bezbedne i uređene tranzicije - Maduro uhapšen u spektakularnoj operaciji!