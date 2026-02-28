HITNO UPOZORENJE AMERIČKE AMBASADE U BEOGRADU: Građani SAD, budite na oprezu! Očekuje se zatvaranje neba nakon udara na Iran!

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli masovnu vojnu operaciju protiv Irana, oglasila se Ambasada SAD u Beogradu sa dramatičnim uputstvom za svoje građane.

Stejt department proglasio "Worldwide Caution"

Ambasada je putem društvene mreže Iks (X) prenela zvanično upozorenje Stejt departmenta pod nazivom "Worldwide Caution". Zbog otpočinjanja borbenih operacija, Amerikancima širom sveta, a naročito onima na Bliskom istoku, savetuje se maksimalan oprez.

"Nakon pokretanja američkih borbenih operacija u Iranu, Amerikanci širom sveta bi trebalo da slede smernice u najnovijim bezbednosnim upozorenjima najbliže ambasade ili konzulata", navodi se u saopštenju.

Poremećaji u avio-saobraćaju

Vlasti upozoravaju da su mogući ozbiljni poremećaji u putovanjima zbog periodičnog zatvaranja vazdušnog prostora iznad kriznih područja. Građanima se savetuje da se prijave na zvanične kanale komunikacije (STEP program) i prate najnovija ažuriranja na WhatsApp-u i sajtu Stejt departmenta.

Tramp potvrdio napad: Teheran sprema "razarajući odgovor"Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD započele vojnu kampanju u Iranu. Prema izvorima iz bezbednosnih službi, reč je o zajedničkoj operaciji sa Izraelom. Dok širom Irana odzvanjaju eksplozije, zvanični Teheran je već najavio "razarajući odgovor", što je dodatno podiglo nivo uzbune u američkim diplomatskim predstavništvima širom sveta.

