Izrael napao Iran!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Iranian Red Crescent Society via AP ||

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Prema zvaničnom saopštenju izraelskog Ministarstva odbrane, akcija je preduzeta kao "preventivni korak" u cilju neutralisanja neposrednih pretnji po bezbednost države Izrael.

Neposredno nakon potvrde o napadima, ministar Katz je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cele zemlje. Izraelske obaveštajne službe procenjuju da je masovan uzvratni udar Teherana "pitanje trenutka", a veruje se da će Iran koristiti rojeve dronova i balističke projektile.

Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Komanda unutrašnjeg fronta uputila je hitan apel građanima da se odmah upute u skloništa i prate dalja uputstva, naglašavajući da opasnost od vazdušnih udara ostaje kritična do daljeg.

Istovremeno, izvori iz Teherana izveštavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom. Iako detalji o pogođenim metama još uvek pristižu, jasno je da su izraelski avioni probili iransku protivvazdušnu odbranu, gađajući strateške pozicije u centru grada.

Svet sa velikom zabrinutošću prati situaciju, dok region stoji na ivici totalnog rata.

Autor: S.M.

