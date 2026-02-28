AKTUELNO

IDF TVRDI: Ovo su sedmorica visokih iranskih vojnih zvaničnika koji su eliminisani u udarima Izraela i SAD

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit ||

U vazdušnim napadima koje su izvršili Izrael i Sjedinjene Američke Države na Iran eliminisana su sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane, objavio je IDF na društvenoj mreži X.

Među njima se nalaze Aziz Nasirzadeh, ministar odbrane, Mohamad Širazi, šef vojne kancelarije vrhovnog verskog vođe Alija Hamneija, Ali Šamkani, savetnik vrhovnog vođe za pitanja bezbednosti i sekretar ministarstva odbrane, Mohamad Pakpour, šef Iranske revolucionarne garde, Hosein Džabal Amelian, šef Organizacije za odbranu inovacije i istraživanje, Reza Mozaffari-Nia, bivši šef Organizacije za odbranu i Saleh Asadi, šef obaveštajne komande Hatem Alanbih.

Katar ponovo na meti: Odjekuju detonacije, PVO pokušava da presretne iranske projektile (VIDEO)

Autor: Marija Radić

