IDF TVRDI: Ovo su sedmorica visokih iranskih vojnih zvaničnika koji su eliminisani u udarima Izraela i SAD

U vazdušnim napadima koje su izvršili Izrael i Sjedinjene Američke Države na Iran eliminisana su sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane, objavio je IDF na društvenoj mreži X.

Među njima se nalaze Aziz Nasirzadeh, ministar odbrane, Mohamad Širazi, šef vojne kancelarije vrhovnog verskog vođe Alija Hamneija, Ali Šamkani, savetnik vrhovnog vođe za pitanja bezbednosti i sekretar ministarstva odbrane, Mohamad Pakpour, šef Iranske revolucionarne garde, Hosein Džabal Amelian, šef Organizacije za odbranu inovacije i istraživanje, Reza Mozaffari-Nia, bivši šef Organizacije za odbranu i Saleh Asadi, šef obaveštajne komande Hatem Alanbih.

🔴ELIMINATED:

IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:



Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.



The world… pic.twitter.com/4oOj2Y7DMt — Israel Defense Forces (@IDF) 28. фебруар 2026.

Autor: Marija Radić