BRITANSKI MEDIJI: SAD vraćaju zaplenjeni tanker Venecueli

Sjedinjene Američke Države odlučile su da vrate Venecueli tanker koji su zaplenile ranije ovog meseca, prenosi Rojters, pozivajući se na izjave dva američka zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, naveli su da je reč o supertankeru "M/T Sophia", koji je plovio pod panamskom zastavom.

Razlozi zbog kojih je tanker vraćen nisu precizirani.

Američka Obalska straža, koja je odgovorna za operacije zaplene, nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Ovo je prvi poznat slučaj u kojem administracija predsednika Donalda Trampa vraća zaplenjeni brod Venecueli, navodi agencija.

