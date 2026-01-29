AKTUELNO

Svet

BRITANSKI MEDIJI: SAD vraćaju zaplenjeni tanker Venecueli

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Sjedinjene Američke Države odlučile su da vrate Venecueli tanker koji su zaplenile ranije ovog meseca, prenosi Rojters, pozivajući se na izjave dva američka zvaničnika.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, naveli su da je reč o supertankeru "M/T Sophia", koji je plovio pod panamskom zastavom.

Razlozi zbog kojih je tanker vraćen nisu precizirani.

Američka Obalska straža, koja je odgovorna za operacije zaplene, nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Ovo je prvi poznat slučaj u kojem administracija predsednika Donalda Trampa vraća zaplenjeni brod Venecueli, navodi agencija.

Autor: D.Bošković

#Britanija

#SAD

#Venecuela

#tanker

POVEZANE VESTI

Svet

AMERIKANCI NAPALI TANKER KOD VENECUELE: Zaplenjen brod sa naftom, tenzije između dve zemlje sve veće (VIDEO)

Svet

AMERIČKA VOJSKA ZAPLENILA RUSKI NAFTNI TANKER NA ATLANTIKU! Izvršen brz upad specijalaca na brod! Objavljeni snimci akcije (VIDEO)

Svet

SAD šalju Ukrajini još jedan raketni sistem Patriot

Svet

'IMALI SMO INFORMACIJE' Amerikanci tvrde: Upozorili smo Ruse na teroristički napad u Moskvi

Svet

SAGA OKO PRODAJE LUKOILA Britanski Mediji: Američka kompanija zainteresovana za rusku naftnu kompaniju

Svet

SAD ZNALE DA ĆE 'KROKUS' BITI META TERORISTA: Američki mediji otkrili nove informacije