AMERIČKA VOJSKA ZAPLENILA RUSKI NAFTNI TANKER NA ATLANTIKU! Izvršen brz upad specijalaca na brod! Objavljeni snimci akcije (VIDEO)

Američke snage su se iskrcale na ruski naftni tanker u Atlantiku i zaplenile ga nedaleko od obala Irske i Velike Britanije.

Naftni tanker Marinera/Bella 1 je zaplenjen i sada se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je američki zvaničnik za američku partnersku mrežu NBC News.

Operaciju je predvodilo Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD (DHS), uz podršku američke vojske.

Prema rečima zvaničnika, američki organi za sprovođenje zakona trenutno se nalaze na brodu, a Ministarstvo za unutrašnju bezbednost ima vodeću ulogu u akciji.

Tanker plovio pod ruskom zastavom

Kako je ranije izveštavano, plovilo je preimenovano u Marinera i plovilo je pod ruskom zastavom, dok je pokušavalo da izbegne američko praćenje u Atlantskom okeanu. Pre ove promene, tanker je, prema dostupnim podacima, plovio pod zastavom Gvajane.

Prema podacima o kretanju brodova, plovilo je nedavno naglo promenilo pravac kretanja.

Pre nego što je stigla vest da su Sjedinjene Države zaplenile naftni tanker Marinera, rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se plovilo nalazi u međunarodnim vodama i da postupa u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom, prenosi ruski državni emiter RT.

Ministarstvo je navelo da brod, ranije poznat kao Bella 1, plovi pod ruskom zastavom i pozvalo zapadne zemlje - uključujući i SAD - da poštuju njegovo pravo na slobodu plovidbe.

Ruska podmornica pratila ruski naftni tanker, ali nije uspela da ga odbrani

U pratni ruskog naftnog tankera bila je ruska podmornica.

Takođe su američki vojni brodovi i avioni viđeni kako prate kretanje tankera u severnom Atlantiku, dok SAD vrše monitoring plovidbe oko Irskog i Britanskog područja.

Rusija je, prema izveštajima, poslala podmornicu i druge ratne brodove ili naoružane snage kako bi pratila ili potencijalno zaštitila tanker tokom njegove plovidbe, što bi moglo dodatno zaoštriti napetosti između Moskve i Vašingtona.

Ovaj incident se dešava u okviru šire kampanje SAD da sprovede sankcije protiv naftnih brodova koji povezuju Rusiju, Iran i Venecuelu - posebno one optužene za krijumčarenje ili ilegalno transportovanje nafte.

Kina najoštrije osudila američku akciju

Kina je optužila Sjedinjene Države za "čin nasilništva" i "nepromišljenu upotrebu sile" protiv Venecuele.

- Venecuela je suverena država i uživa puno i trajno pravo suvereniteta nad svojim prirodnim resursima i svim ekonomskim aktivnostima - izjavila je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning na redovnom brifingu u Pekingu ranije danas, pre nego što su stigle vesti o pokušaju SAD da u Atlantskom okeanu zaplene naftni tanker.

- Nepromenjena i neodgovorna upotreba sile Sjedinjenih Država protiv Venecuele, kao i njihov zahtev da Venecuela raspolaže svojim naftnim resursima po principu "Amerika na prvom mestu", predstavljaju nasilničko ponašanje, ozbiljno krše međunarodno pravo, grubo narušavaju suverenitet Venecuele i teško ugrožavaju prava venecuelanskog naroda - rekla je ona.

- Kina ovo snažno osuđuje.

Autor: Pink.rs