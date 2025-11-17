Ruski dron pogodio tanker pun gasa na Dunavu? U toku evakuacija grada, kruže snimci požara na brodu

Vlasti su u ponedeljak naredile evakuaciju mesta Plauru u okrugu Tulća u Rumuniji nakon što je brod pun tečnog naftnog gasa navodno pogodio ruski dron na ukrajinskoj obali Dunava.

Nadležni u okrugu saopštili su u ponedeljak da je doneta odluka o evakuaciji Plaure, ali nisu dali više detalja.

Prema pisanju medija, do odluke o evakuaciji došlo je nakon što je ruski dron navodno pogodio brod koji je prevozio 4.000 tone TNG na ukrajinskoj obali Dunava.

Tanker, pod nazivom Orinda, plovio je pod turskom zastavom. Plovilo je u zemlju ušlo u nedelju, preneli su rumunski mediji.

UPDATE: Fifteen people have been evacuated from Plauru, a Romanian village on the Danube, after last night’s Russian drone strikes on Ukraine’s port of Izmail. They’re now safe and well in the nearby village of Ceatalchioi (local source). pic.twitter.com/QZ7ae7FSjw — Mircea Barbu (@_mirceabarbu) 17. новембар 2025.



Do sada je iz naselja Plauru evakuisano 15 ljudi, koji će biti prevezeni u naselje Čatalkioj, u prostore koje su obezbedile lokalne vlasti.

Nakon napada dronom na ukrajinsku teritoriju sinoć, brod natovaren tečnim gasom je zahvaćen plamenom u oblasti Ismaila. S obzirom na blizinu rumunske teritorije i prirodu tereta, vlasti su izvršile početnu procenu situacije.

Uzimajući u obzir specifičnosti materijala na brodu i mogućnost širenja efekata, lokalne vlasti su, u koordinaciji sa strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnim za upravljanje vanrednim situacijama, odlučile da preventivno evakuišu ljude i životinje iz lokaliteta Plauru, što je mera koja je na snazi dok se ne otkloni svaki rizik po stanovništvo.

Tulcea: Cincisprezece persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucraineihttps://t.co/LpK4ZvyD19

Sursa video: ISU Tulcea pic.twitter.com/pSjvqwkPyx — AGERPRES (@agerpres) 17. новембар 2025.

Istovremeno, aktiviran je i Okružni štab za vanredne situacije, radi stalnog praćenja razvoja situacije i koordinacije svih neophodnih mera.

Radi procene na licu mesta i praćenja rizika, vatrogasno vozilo iz Vatrogasne službe je poslato na područje, a posada obavlja izviđanje, praćenje i operativnu podršku.

Za sada nije poznato da li ima povređenih u udaru drona.

Autor: S.M.