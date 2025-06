STRAVIČNI SNIMCI IZ ODESE! Udar usred noći u neboder od 21 sprata, bračni par ubijen, deca ranjena, ljudi beže iz buktinje (VIDEO)

Ruski dron pogodio zgradu u Odesi

Ukrajinske spasilačke ekipe u Odesi pronašle su tela bračnog para koji je poginuo kada je ruski dron pogodio stambenu zgradu, a dvoje dece je ranjeno i hospitalizovano.

Dron je udario u stambenu zgradu od 21 sprata, uzrokujući požare na sedmom, osmom i devetom spratu, zarobivši ljude u njihovim stanovima.

Gradonačelnik Odese Genadij Truhanov napisao je na Telegramu da su "spasioci upravo pronašli tela para koji je poginuo kada je neprijateljski dron pogodio stan".

Među žrtvama napada je dvoje dece.

Oleh Kiper, guverner Odeske oblasti, objavio je da je sedmogodišnji dečak je srednje teškom stanju primljen u bolnicu, dok je trogodišnje dete hospitalizovano nakon udisanja dima.



Medicinsko osoblje pruža deci neophodnu negu.



Pored žrtava, četiri odrasle osobe su povređene u napadu i nalaze se u bolnici u srednje teškom stanju.

At night, Russians attacked Odesa, hitting a 21-story residential building. The attack caused a powerful fire that engulfed the 7th, 8th and 9th floors. ▪️ 5 people were rescued, including a small child. ▪️ 2 dead, at least 4 injured. pic.twitter.com/GyQcwJ9Hy7



Državna služba za vanredne situacije izvestila je da su operacije spasavanja bile ugrožene stalnim vazdušnim napadima u tom području.



Uprkos teškim uslovima, ekipe Hitne pomoći uspele su da spasu pet osoba iz zapaljene zgrade, uključujući i jedno malo dete.

Last night, Russia carried out a large-scale Geran-2 drone attack on Odesa Oblast. At least 14 Gerans flew to targets in the region, including 4 to the area of Pivdenne, and 10 to Odesa City.



At least 6 impacts were recorded in Odesa City, targeting the Shkolny Airbase and the… pic.twitter.com/T6PmCvCHNb