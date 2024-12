NAPADNUTA RUSIJA! Jedan avion se zakucao u neboder, odjeknula snažna eksplozija, zgrada u plamenu! (VIDEO)

Zabeležen trenutak kada ukrajinski dron pogađa ruski neboder visine 122 metra, što je dovelo do velike eksplozije i požara.

Na jednom video snimku iz Kazanja vidi se kako ukrajinski dron udara u stambeni kompleks-toranj "Azur skajs" koji ima 37 spratova. Dron nalik avionu zakucao se u gornji deo zgrade visoke 122 metra, a potom je došlo do eksplozije i požara.

👉 Such attacks are tragic and innocent lives should never be targeted in conflicts.😭🥲 #Kazan #Terroristattack pic.twitter.com/ClWT6wPjpC

Još jedna zgrada od 23 sprata u centru Kazanja, takođe je pogođena. Dron se obrušio na kompleks, što je rezultiralo masivnom eksplozijom i požarom. Stanovnicima je rečeno da se evakuišu ili da se sklone u podrume.

Tom prilikom je došlo do požara na petospratnici u Kazanju posle napada dronom. Kako prenosi britanski "San", dronovi su pogodili zgrade iz pravca istoka, a najbliža teritorija pod kontrolom Ukrajine udaljena je nekih 1080 km od mesta na kojem je izvršen napad.

There was a 26/11 type of terrorist attack on Russia, #Kazan #Terroristattack #DroneAttack | #Kazan pic.twitter.com/Feq2jMPdEl

Kazanj je glavni grad ruske republike Tatarstan, regiona koji je prednjačio u proizvodnji ruskih vojnih dronova. Grad ima 1,3 miliona stanovnika i poznat je kao "treća prestonica" Rusije posle Moskve i Sankt Peterburga.

Postoji bojazan od novih napada, pa su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a stanovnicima je naređeno da ostanu mirni, da se toplo obuku i siđu na prve spratove i u podrume. Nije bilo informacija o žrtvama u udarima na Kazanj.

Ranije je u napadima na rusku oblast Kursk i grad Rilsk, pet osoba ubijeno, a 12 ranjeno.

Osam dronova pogodilo je danas Kazanj, saopštile su regionalne vlasti. Samo jedan je oboren.

The Lazurnye Nebesa (Azure Skies) skyscraper in #Kazan, #Russia, is a residential building. The targeting of this building suggests the existence of some important people, thus possibly another high-profile assassination attempt by #Ukraine. https://t.co/m7OnsRMXUy