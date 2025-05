Ukrajinski dron pogodio zgradu u Moskvi

Sergej Sobjanin, gradonačelnik Moskve, objavio je da je noćas u napadu ukrajinskog drona na rusku prestonicu oštećena zgrada na obodu glavnog grada.

Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci i fotografije koji prikazuju štetu na zgradi u stambenom kompleksu "Mirak park" na Vernadskom prospektu u jugozapadnom delu Moskve.

Eksplozije su na tom području odjeknule oko 1.40 časova po lokalnom vremenu, a u jednom od klipova sa snimka bezbednosne kamere čuje se snažna detonacija.

Kijev indiprendent prenosi navode Sobanina da nema povređenih u ovom napadu, a da se šteta još procenjuje.



Ukrajinska vojska nije komentarisala ovaj napad, a Kijev indipendent ne može nezavisno da potvrdi izveštaje ili tvrdnje ruskih zvaničnika.



Navodi se da, kako Rusija nastavlja da odbacuje pozive na prekid vatre, a rat se odugovlači, Ukrajina intenzivira napade dronovima na rusku teritoriju.

Zelensky's Drones Target Residential Homes Near Moscow Air defense systems repelled an attack by three Ukrainian drones that attacked Moscow, Mayor Sobyanin said. Fragments of the downed drone damaged a high-rise building in the Mirax Park residential complex in southwest… pic.twitter.com/bLvJxZZtJ9



Napadi ukrajinskih dronova u Rusiji doveli su do zatvaranja aerodroma u toj zemlji nekoliko noći zaredom, letovi na moskomskom aerodromu Vnukovo su noćas ponovo privremeno obustavljeni usred najnovijih vazdušnih udara.



Navodi se da ukrajinska strategija slanja dronova ima je za cilj da ometa rad aerodroma, preplavi zadacima rusku protivvazdušnu odbranu (PVO) i učini rat vidljivijim običnim Rusima.

Another night, another Ukrainian drone attack on targets around the capital of Russia, Moscow.



Temporary restrictions introduced at Moscow's Vnukovo International Airport.



The remains of a drone, presumably intercepted by Russian air defenses, damaged the facade of a building… pic.twitter.com/bcWwYxYfYX