Izrael pokrenuo novi talas napada: Poznato i koji su glavni ciljevi ovih udara

Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da je u subotu uveče pokrenut novi talas napada na Iran. Sada je napad usmeren na iranske raketne lansirne sisteme i sisteme protivvazdušne odbrane u centru zemlje.
"Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su dodatni talas napada usmerenih na raketne lansirne sisteme i sisteme protivvazdušne odbrane iranskog terorističkog režima u centralnom Iranu", saopštila je vojska.
Podsećamo, ranije danas izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj "najveći ikada" napad u Iranu.
Israel says launched new wave of strikes targeting Iran missile launchers.— GMA Integrated News (@gmanews) 28. фебруар 2026.
The Israeli military said it launched a new wave of strikes on Saturday targeting Iran's missile launchers and aerial defence systems in the centre of the country.
"The IDF has begun an additional wave… pic.twitter.com/htFo6FliQj
Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projketila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, preneo je Tajms of Izrael.
Autor: Marija Radić