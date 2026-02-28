AKTUELNO

Izrael pokrenuo novi talas napada: Poznato i koji su glavni ciljevi ovih udara

Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da je u subotu uveče pokrenut novi talas napada na Iran. Sada je napad usmeren na iranske raketne lansirne sisteme i sisteme protivvazdušne odbrane u centru zemlje.

"Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su dodatni talas napada usmerenih na raketne lansirne sisteme i sisteme protivvazdušne odbrane iranskog terorističkog režima u centralnom Iranu", saopštila je vojska.

Podsećamo, ranije danas izraelsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je danas, sa oko 200 borbenih aviona, izvelo svoj "najveći ikada" napad u Iranu.

Izraelska vojska je saopštila da su borbeni avioni gotovo istovremeno ispalili stotine projketila na oko 500 iranskih vojnih ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu u jutarnjim satima, preneo je Tajms of Izrael.

