IRAN ISPALIO RAKETE NA DIMONU: Pogođen grad u kome se nalazi izraelski nuklearni kompleks

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Kako javlja Times of Israel, ukupno 47 osoba prebačeno je u bolnicu nakon udara iranske balističke rakete u južnom gradu Dimoni, saopštila je služba "Magen David Adom" (MDA).

Među žrtvama je navodno i dečak koji se nalazi u teškom stanju nakon što ga je pogodio geler.

Jedna žena u tridesetim godinama zadobila je povrede umerenog stepena od krhotina stakla, dok je još 31 osoba lakše povređena gelerima ili su zadobili povrede prilikom pada dok su trčali ka skloništima, navodi MDA.

Iz ove službe dodaju da je još 14 osoba zbrinuto zbog akutnog napada panike.

Svi povređeni su prebačeni u bolnicu "Soroka" u Berševi.

Autor: Iva Besarabić

