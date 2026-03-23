KUBA PRED PADOM: Tramp najavljuje 'prijateljsko preuzimanje', dok ostrvo tone u totalni mrak i haos!

Dok se Kuba bori sa nezapamćenim energetskim kolapsom izazvanim brutalnom američkom blokadom nafte, iz Bele kuće stižu šokantne poruke o mogućoj aneksiji ostrva.

Očajni građani su na ulicama, a režim u Havani nalazi se pred najvećom prekretnicom od Revolucije. Pitanje koje ceo svet ovih dana postavlja jeste: da li smo svedoci definitivnog kraja Kastrove ere?

Bilo je potrebno samo nekoliko nedelja pojačanog pritiska i potpunog presecanja energetskih veza sa Venecuelom da se „ostrvo slobode“ nađe na ivici totalnog sloma. Dok Kuba proživljava najtežu krizu u svojoj modernijoj istoriji – ostavljena bez struje, hrane i lekova – američki predsednik Donald Tramp otvoreno je poručio da je vreme za „veliku promenu“. Njegova najava o mogućem „prijateljskom preuzimanju“ (friendly takeover) Kube od strane SAD-a odjeknula je planetom kao zvono za kraj kubanskog suvereniteta.

- Verujem da ću imati čast da preuzmem Kubu - poručio je Tramp iz Ovalnog kabineta, naglašavajući da kao predsednik najmoćnije sile „može da radi šta god želi“ sa tako oslabljenom nacijom.

Trampov „dil“ za Ostrvo

Predsednik SAD-a ne bira reči kada opisuje stanje kod svog južnog suseda, koristeći retoriku koja podseća na najavu neprijateljskog preuzimanja neke korporacije, a ne suverene države. Nazivajući Kubu „propalom nacijom“, Tramp je potvrdio da Vašington ne samo da posmatra, već aktivno priprema scenario koji mnogi analitičari već kvalifikuju kao „puzeću aneksiju“.

– Kuba je u potpunom haosu, narod bukvalno gladuje, a ostrvo nema ni vat električne energije. Oni očajnički žele dogovor, a mi smo potpuno spremni da preuzmemo kontrolu u obliku koji bude najcelishodniji – izjavio je Tramp.

On je dodao da bi ovaj „posao“ mogao biti okončan znatno brže nego što iko u međunarodnoj zajednici očekuje, naročito nakon što je državni sekretar Marko Rubio dobio odrešene ruke da „reši kubansko pitanje“. Prema Trampovim rečima, Amerika više neće čekati decenijama na demokratske promene, već će iskoristiti trenutak ekonomskog ništavila u koji je Havana gurnuta.

Mrak kao oružje Vašingtona

Razlog za aktuelni „energetski armagedon“ nije samo zastarela sovjetska tehnologija, već brutalna i smišljena energetska ofanziva Vašingtona. Nakon što su SAD, preko novih sankcija i pritiska na transportne kompanije, praktično presekle poslednji dotok nafte iz Venecuele i Meksika, kubanski elektroenergetski sistem doživeo je fatalni raspad.

Već nekoliko dana, gotovo 10 miliona ljudi živi u uslovima potpunog srednjeg veka. Glavna termoelektrana „Antonio Giteras“ je van pogona, a pokušaj podizanja mreže sa „mrtve tačke“ je u potpunosti bezuspešan. Bolnice rade na kritičnim zalihama agregata kojima goriva preostaje za tek nekoliko sati, dok u kubanskim domovima zalihe hrane nepovratno propadaju u isključenim frižiderima. Ova „veštačka klinička smrt“ ekonomije očigledno je deo šire strategije izazivanja humanitarne katastrofe kako bi se iznudila bezuslovna kapitulacija Havane. Vašington više ne čeka promenu režima – on je izaziva potpunim gašenjem svetla.

Protesti i „miris“ građanskog rata

Očaj i beznađe naterali su narod na ulice, a kubanski gradovi sve više podsećaju na ratne zone pod opsadom. U gradu Moron, ali i u gusto naseljenim četvrtima Havane, izbili su žestoki antirežimski protesti koji prete da izmaknu kontroli. Prvi put nakon više decenija, meta gneva demonstranata nisu samo prazne državne prodavnice, već i sami simboli moći – lokalna sedišta Komunističke partije, na koja su u nekoliko navrata bačeni „molotovljevi kokteli“.

Demonstranti, iscrpljeni višednevnim mrakom, glađu i nedostatkom pijaće vode, više ne traže samo struju, već otvoreno zahtevaju pad režima i promenu sistema. S druge strane, predsednik Migel Dijaz-Kanel za sve krivi Vašington, direktno optužujući SAD za sprovođenje „ekonomskog genocida“. Prema njegovim rečima, Bela kuća namerno gura ostrvo u građanski rat kako bi stvorila „humanitarni izgovor“ za stranu intervenciju i povratak Kube pod američki kišobran.

Geopolitički šah – mat : Povratak „dvorišta“ ili kraj nacije?

Da li će Kuba u narednim nedeljama postati nova američka savezna država, neki oblik savremenog protektorata ili će pak ostati izolovana, prkosna tvrđava koja polako tone u sopstvenim ruševinama – odgovor ćemo verovatno saznati pre kraja ovog meseca. Jedno je ipak nesporno: strategija „totalnog mraka“ koju beskrupulozno sprovodi Vašington saterala je Havanu pred zid bez izlaza.

Marko Rubio – Novi „guverner“ Havane?

Glavni arhitekta operacije „Kuba“ je američki državni sekretar Marko Rubio, sin kubanskih emigranata i čovek koji decenijama čeka trenutak za obračun sa režimom u Havani. Predsednik Tramp je već dodatno podgrejao spekulacije objavama na društvenim mrežama u kojima sugeriše da bi upravo Rubio mogao preuzeti upravljanje ostrvom u prelaznom periodu.

Dok se u kuloarima Vašingtona već navodno crtaju mape Kube kao „američke teritorije sa posebnim statusom“ (slično Portoriku), Rubio, prema izvorima iz obaveštajnih krugova, vodi agresivnu diplomatsku akciju „iza kulisa“. Njegov cilj je jasan: ubediti ključne kubanske generale da polože oružje i uskrate podršku Komunističkoj partiji u zamenu za ličnu bezbednost, zadržavanje imovine i ekonomske povlastice u „novoj, američkoj Kubi“.

Pred kubanskim rukovodstvom i narodom je surov, gotovo antički izbor: ili potpuni ekonomski nestanak u tišini ugašenih motora i praznih rafova, ili prihvatanje Trampovog „prijateljskog“ zagrljaja koji bi iz korena i zauvek promenio geopolitičku mapu Kariba, ali i samu suštinu kubanskog bića. Kocka je bačena, a vreme u mračnoj Havani neumitno curi.

Autor: A.A.