Opšti haos za stolom oko lemura i garderobe! Maja i Aneli napravile pometnju oko deljenja stvari, Kačavendi pala roletna: Setite se kako je prošle godine... (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Milene Kačavende i Maje Marinković o Aneli Ahmić, u kom su istakle da Aneli prebacuje svima kojima je nešto dala ili poklonila.

- Ne, to nije istina, Milena i ja smo ušle u sukob, ona mi je spominjala majku, a moja mama joj je poslala haljinu. Ja sam joj tada rekla: "sram te bilo, moja majka ti je dala haljinu", ona je tada uzela i vratila mi je haljinu. Kada sam videla da je to napravila, ja sam uzela trenerku i stavila joj na krevet. Što se tiče Maje, ona prebacuje za šejker, ja sam to njoj rekla, da je meni glupo piti iz njenog šejkera jer nismo dobre, ja sam pozdravila Filipa, ona je rekla: "to je poklon". Htela sam da joj vratim taj šejker, bilo mi je neprijatno da dođem do nje da joj vratim, pa sam iskoristila na nominacijama - rekla je Aneli.

- Ja sam neko ko stvarno voli da pokloni. Kome god, i da sam u najgorem sukobu sa nekim, ako nekome nešto treba, ja ću da dam. Nije nikakav problem! Jesi, prebacila si mi, kada sam joj rekla: "kako ćeš da nosiš stvari od up*šane", tako je rekla sama. Ivana, ja nisam prljava. Moje mišljenje je da ako nekome nešto daš, ne prebacuješ. Imam 50 džakova i najviše garderobe, mene boli du*e, nego je iskoristila priliku kada su bile nominacije - rekla je Maja.

- Laže. Uzimala je stvari, pa sada kada joj ne odgovara, govori da sam prljava - rekla je Aneli.

- Evo, odgovori mi, kako nosiš stvari od sutlijašice?! - rekla je Maja.

- Tebi je dečko pričao tada da ti curi sutlijaš tada, ne curi sada - rekla je Aneli.

- Ona je neko ko prebacuje, ja ni sa kim neću deliti garderobu ovde. Ona zna da su moje stvari skupe, a da su njene sa Temu-a - rekla je Marinkovićeva.

- Što nosi stvari sa Temu-a?! Ja joj ništa sa Temu-a nisam dala. Ona menja s nekim drugim moju garderobu - rekla je Aneli.

- Šta je suština u stvari?! Kada je vratila šejker Maji na nominacijama, to je meni ogavno, a to Aneli radi. Moja svađa sa Aneli, ja kažem: "je*em ti mater", ona odmah prebacuje. Stič ili lemur, to je klasična provokacija, performans, kao što smo se sprdali sa Lukom. Što se tiče toga, okej, žene menjaju stvari, ali ako sam ja Maji dala, šta ja imam s tim što je ona poklonila Vanji?! Šta me boli ku*ac. Prošle godine je Slađu blamirala zbog roze haljine - rekla je Kačavenda.

- Iz dana u dan pokazuju Maja i Aneli da su ozbiljna dva blama, da se vređaju na konto fizičkog izgleda, da li smrde, koja je sutlijašica, to je jako ružno. Jako je ružno što Maja priča sada da neko smrdi ovde. Ne slažem se, jer se ona do juče družila sa njom, ponižavale su sve ljude i napadala nas, a sada se to prebacuje. Nejasne su nam, blam su. Ovo je sve zbog Asmina, Aneli ne može da podnese Maje i Asmina, kada god se Maja i Asmin posvađaju, Aneli i Asmin spuste loptu, čim se približe odmah ide haos, Asmin ispada smešan u ovoj situaciji - rekao je Terza.

- Ne, daljinski je kod mene, ja sam njih dve pomirio, ja sam njih dve posvađao kada sam hteo i opet ću da ih pomirim - rekao je Asmin.

- Tražim da mi se ne obraća, jer mi je vređala dete na rođendan - skočila je Aneli.

Autor: Nikola Žugić