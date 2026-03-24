Pink.rs donosi vam novi geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Predsednik SAD Donald Tramp ne štedi pohvale za američku vojsku. „Situacija sa Iranom se veoma brzo razvija. Ide veoma dobro. Naša vojska je nenadmašna, nikada nije bilo ništa slično, niko nikada nije video ništa slično. Oni su zaista nacija terora i mržnje i trenutno plaćaju veliku cenu“, kazao je Tramp nakon 14 dana operacija. Prema izvorima, u Iranu je došlo do velike, tihe promene moći. Tradicionalni mulaški establišment je izgubio kontrolu, a moćna frakcija komandanata IRGC-a sada de fakto vodi zemlju. Hamneijev sin se koristi isključivo kao figura kako bi se održala iluzija kontinuiteta. Predsednik Tramp u kontinuitetu ističe američke vojne uspehe dok susedi Irana strepe. „Uništavamo teroristički režim Irana vojno, ekonomski i na druge načine“, rekao je Tramp. On ističe da su iranske mornaričke i vazduhoplovne snage, kao i rakete i dronovi „desetkovani“, dodajući da Sjedinjene Države imaju „neuporedivu vatrenu moć, neograničenu municiju i puno vremena“. Gubitke beleži i američka strana, ali ne od iranskih protivdejstava o čemu više govori saopštenje američke Centralne komande (CENTCOM).

Potvrđeno je da su četiri osobe preminule u gubitku američkog KC-135 iznad Iraka oko 14 časova po istočnom vremenu 12. marta. Američki avion za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio se u zapadnom Iraku, a potvrđeno je da su svih šest članova posade u avionu preminula. Okolnosti incidenta su pod istragom. Međutim, gubitak aviona nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom. Identitet vojnika se ne otkriva do 24 sata nakon što se obaveste najbliži rođaci. Trampovi kritičari i anti-američka propaganda podstiču percpeciju američke nespretnosti po pitanju Ormuškog tesnaca. Sistematičnost i dugotrajnost operacija se pojednostavljeno interpretira u potrazi za brzim odgovorima. Takvih rešenja u ratu nema. CENTKOM godinama planira za Ormuz. Komentari ignorišu kako vojne kampanje zapravo funkcionišu. Ne žurite sa pratnjom u koridor visoke pretnje pre nego što prvo demontirate raketne, dronove i pomorske kapacitete koji čine pratnju ranjivom. Prvo dolazi do degradacije iranske ofanzivne moći; zatim dolazi pomorska faza. Iako je u ovoj fazi neizvesno da li SAD mogu da pobede u bici za Ormuz, teza da američka vojska nije planirala za to je apsurdna.

Novi vrhovni vođa Irana se navodno oporavlja od operacije u moskovskoj bolnici pod ličnom zaštitom Vladimira Putina. Više medija, uključujući NDTV, Kijev post i kuvajtske novine Al-Džarida, izveštavaju da je Modžtaba Hamnei tajno prebačen iz Teherana u Moskvu ruskim vojnim avionom 12. marta, nakon što je Putin lično ponudio medicinsku pomoć tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Odgovor Kremlja na pitanje: „Nikada ne komentarišemo takve izveštaje.“ To neporicanje je potvrda. Modžtaba je povređen 28. februara tokom početnih udara u kojima je poginuo njegov otac. Njujork Tajms, CNN i Gardijan su izvestili o prelomu stopala, modricama oko levog oka i posekotinama na licu. Iranski ambasador na Kipru opisao je rane na nozi, ruci i šaci. Neprovereni izveštaji pominju moguće povrede stomaka. Nije se pojavio u javnosti od imenovanja 8. marta. Njegova jedina potvrđena komunikacija je pisana direktiva u kojoj je naređeno da se blokada nastavlja.

Pema ekskluzivnim saznanjima portala Axios, ruski predsednik Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora sa Donaldom Trampom izneo predlog da se iranski obogaćeni uranijum prebaci na teritoriju Rusije. Putin je ovaj potez predstavio kao deo šireg dogovora za okončanje trenutnog rata, pokušavajući da pozicionira Moskvu kao ključnog posrednika u nuklearnoj deeskalaciji. Međutim, predsednik Tramp je ponudu glatko odbio, čime je jasno stavio do znanja da Vašington ne namerava da prepusti Rusiji kontrolu nad iranskim nuklearnim materijalom niti da joj dozvoli ulogu glavnog arbitra u ovom sukobu.

Ostrvo Harg je opisano kao „krunski dragulj“ iranske naftne industrije. To je vitalno, malo ostrvo u severnom Persijskom zalivu koje sa upravlja oko 90% iranskog izvoza sirove nafte. Samo ostrvo Harg upravlja oko 2% globalne zalihe nafte. Uoči rata, Iran je izvozio čak 3 miliona barela nafte dnevno sa ostrva Harg. Tramp je rekao da je američka vojska za sada „odlučila da NE uništi naftnu infrastrukturu na ostrvu“. Međutim, Tramp je takođe rekao da će preispitati ovu odluku ukoliko Iran „učini bilo šta što bi ometalo slobodan i bezbedan prolaz brodova kroz Ormuški moreuz“, što Iran očigledno trenutno radi.

Drugim rečima, predsednik Tramp izgleda otvara put za uništenje naftne infrastrukture na jednoj od najvažnijih svetskih naftnih luka i ostrva. Nije slučajno što se ovo dogodilo samo 2 sata nakon što su se tržišta zatvorila za vikend. 5.000 marinaca je više nego dovoljno da zauzme ostrvo Harg. Međutim, trenutno je cilj obezbeđivanje Ormuškog moreuza. Deo obezbeđivanja moreuza zahteva uklanjanje iranskih ofanzivnih kapaciteta duž obale moreuza.

Komandant Centralne komande, admiral Bred Kuper, objavljuje da je preko 100 iranskih brodova POTOPLJENO na dno mora, dodajući da „još nismo završili“. Kuper zahvaljuje 50.000 američkih vojnika koji su sve to omogućili, uništivši preko 90 vojnih ciljeva na ostrvu Harg. „Do danas su naši piloti Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Marinskog korpusa zajedno izveli više od 6.000 borbenih letova, demonstrirajući neuporedive sposobnosti američkih zajedničkih snaga dok održavamo vazdušnu nadmoć nad iranskim nebom.“ Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) zvanično je demantovala tvrdnje iranskog režima o navodnom obaranju američkog lovačkog aviona F-15. Dok su pro-iranski izvori i državni mediji širili vesti o uspešnom presretanju letelice u blizini ostrva Hormuz, Vašington je ove navode ocenio kao neosnovane glasine i pokušaj dezinformisanja javnosti u jeku tekućeg sukoba.

Zvanični podaci potvrđuju potpunu dominaciju američkog vazduhoplovstva u okviru operacije „Epski gnev“ (Operation Epic Fury). Od početka ove kampanje, američke snage su izvele više od 8.000 uspešnih borbenih letova iznad iranske teritorije. CENTCOM naglašava da, uprkos visokom intenzitetu operacija i iranskim naporima, do sada nijedan američki borbeni avion nije oboren od strane iranske protivvazdušne odbrane. Vojni analitičari ukazuju na to da ovakvi lažni izveštaji Teherana služe za unutrašnju upotrebu i podizanje morala sopstvenih trupa, koje su pretrpele značajne gubitke u infrastrukturi i ljudstvu. Dok se operacija „Epski gnev“ nastavlja sa fokusom na demontiranje iranskog raketnog programa i nuklearnih postrojenja, SAD ostaju pri stavu da su njihovi vazdušni kapaciteti netaknuti i da kontrola vazdušnog prostora ostaje neprikosnovena.

Visoki zvaničnik Izraelskog vazduhoplovstva izneo je za Kanal 12 dramatične podatke o uspesima vojne operacije protiv Irana, potvrdivši da broj ubijenih i ranjenih pripadnika iranskih snaga bezbednosti u dosadašnjem toku sukoba premašuje 10.000. Prema njegovim rečima, čak ni američki saveznici u početku nisu verovali u potpuni uspeh operacije eliminacije iranskog najvišeg rukovodstva, ali su rezultati na terenu demantovali sve sumnje. Izraelske snage su, u tesnoj saradnji sa SAD, uništile između 160 i 190 iranskih lansera raketa, dok je još 200 jedinica trajno onesposobljeno, ostavljajući Teheranu na raspolaganju svega oko 150 operativnih lansera koji se svakodnevno dodatno uništavaju. Unutar iranskih raketnih posada vlada potpuna demoralisanost i paraliza; zabeleženi su brojni slučajevi dezerterstva i otvorenog odbijanja naređenja, dok strah od preciznih izraelskih udara sprečava preostale jedinice da napuste svoja skloništa. Izraelski zvaničnik je pojasnio da je vojna kampanja sada ušla u manje „spektakularnu“, ali daleko metodičniju fazu, koja podrazumeva sistematsko i hirurški precizno uništavanje komandnih i kontrolnih centara, vojne industrije i kompletne nuklearne infrastrukture Irana.

Odložena je poseta predsednika Trampa Pekingu čime je sprečena diplomatska noćna mora za kineskog predsednika Sija. Iako je kineski lider prvobitno uputio poziv nadajući se da će susret izgledati kao velika diplomatska pobeda, situacija se ubrzano transformisala u javno poniženje Kine. Tri ključna signala jasno ukazuju na to da Vašington nije planirao prijateljski susret, već demonstraciju moći i pritiska. Prvi i najočigledniji signal je činjenica da u Trampovoj pratnji dolazi Marko Rubio, isti onaj zvaničnik kojeg je Peking ranije sankcionisao i zabranio mu ulazak u Kinu zbog oštrih kritika na račun politike u Sinđangu i Hong Kongu. Drugi signal je Trampovo odbijanje uobičajene velike turneje po unutrašnjosti zemlje. Za razliku od Makrona ili Šolca, američki predsednik je trebalo da boravi isključivo u Pekingu, preskačući posete drugim kineskim gradovima, čime poseta dobija strogo transakcioni i poslovan karakter umesto srdačnog. Kao treći i najteži udarac navode se izveštaji da bi SAD mogle da odobre prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od 14 milijardi dolara odmah nakon završetka sastanka, što bi predstavljao najveći vojni paket u istoriji. Ovakvim pristupom Tramp jasno stavlja do znanja da posetu vidi kao čist biznis, a ne kao građenje prijateljstva. Ono što se Si Đinping nadao da će izgledati kao međunarodno odavanje počasti kineskoj moći, ozbiljno je pretilo da postane direktan diplomatski šamar pred očima celokupne svetske javnosti.

FBI je otkrio kremaljski odred smrti koji je ciljao Putinove protivnike, pokazuje istraga. Kremlj je stvorio odred smrti za otmice i ubistva protivnika režima ruskog predsednika Vladimira Putina, objavio je Insajder, nezavisni ruski medij, 13. marta. Međutim, odred smrti je razotkriven kada je jedan od njegovih zaposlenih uhapšen u Kolumbiji u februaru, prema pisanju Insajdera. Centar 795 GRU broji približno 500 oficira podeljenih u tri uprave. Organizaciona šema – potvrđena tabelama o popunjenosti i posebnom internom organizacionom šemom do koje je došao The Insider – opisuje potpuno samostalnu formaciju kombinovanog sastava koja je, teorijski, sposobna za sprovođenje nezavisnih vojnih i obaveštajnih operacija bez spoljne podrške. Mnogi pripadnici dolaze iz elitnih jedinica, kao što su FSB Alfa, GRU Spetsnaz, Putinov FSO i Rosgvardija. Jedinstven dodatak ovom mešovitom sastavu je jedan neruski element: beloruski KGB.

EU je uvela sankcije protiv četvorice ruskih propagandista. Na listi sankcija nalaze se ruski propagandista Sergej Ključenkov i TV voditelj ruske državne televizije Ernest Makeevičus, koji su širili dezinformacije i lažne vesti o ratu protiv Ukrajine. Sankcijama su takođe podvrgnuti britanski propagandista Grejam Filips i Francuz Adrijen Boke. Oni su opravdavali rusku agresiju i širili propagandu Kremlja u Evropi. EU je saopštila da njihove aktivnosti podržavaju politiku ruske vlade, koja podriva demokratiju i bezbednost u Evropi i Ukrajini. Godinama nakon tragičnog masakra u Buči, EU je sankcionisala još 9 osoba koje su odigrale glavnu ulogu u ovom zločinu. EU je takođe usvojila nove sankcije ruskim propagandistima kao odgovor na manipulaciju i mešanje stranih informacija od strane Rusije (FIMI).

Sa sve snažnijom konfrontacijom na graničnim zonama Zapada i Istoka rastu i pretnje po sajber infrastrukturu. Rusija cilja Signal i WhatsApp naloge u sajber kampanji, saopštila je Opšta obaveštajna i bezbednosna služba Holandije. Rusiji je sve teže da širi svoju propagandu u sajber prostoru o čemu je na jednom događaju govorio Dmitrij Peskov. U „trenutku istine“ Peskov je priznao da je kremaljska propagandna mašinerija u defanzivi i gubi svoj domet. „Sada brzo gubimo alate za naš propagandni rad u inostranstvu. Posebno u bliskom inostranstvu. U defanzivi smo. Vidimo da je emitovanje televizije danas relativna stvar. Može se isključiti dugmetom, tek tako. I imamo posla sa neprijateljskim društvenim mrežama“, izjavio je on. Volodimir Zelenski podseća svetsku javnost da se Iran od prvog dana agresije stavio na stranu Rusije. Iranci su lansirali prve dronove Šahed na Ukrajinu. Ruski operateri nisu postojali, oni nisu bili obučeni da to rade, rekao je Zelenski.

Kontinuirano uništavanje ruskog globalnog propagandnog aparata prešlo je u intergalaktički režim. Ruski satelit koji je emitovao propagandu na okupirane teritorije Ukrajine iznenada je prestao sa radom dok je bio u orbiti 4. marta i nije ga moguće obnoviti. Ruski telekomunikacioni satelit „Ekspres-AT1“ koristili su operateri „Trikolor“ i „NTV-Plus“, kao i propagandni projekat „Ruski svet“, koji je emitovao program na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine. Upravo se ovaj operater našao u najtežoj situaciji - njegovi pretplatnici su potpuno ostali bez televizije, jer je koristio samo mogućnosti ovog satelita. Prema pisanju ruskih medija, satelit se jednostavno isključio. Stručnjaci nisu zabeležili nikakve spoljne smetnje u signalu, pa su među verzijama tehnički kvar ili mogući spoljni uticaj. Planirano je da novi satelit ovog tipa u Rusiji bude lansiran najranije 2030. godine, a sankcije mogu dodatno odložiti ove rokove.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država preduzima odlučne korake u cilju promovisanja stabilnosti na globalnim energetskim tržištima, radeći na održavanju niskih cena dok se istovremeno rešava pretnja i nestabilnost koju izaziva iranski teroristički režim. U svrhu povećanja globalne dostupnosti postojećih zaliha, Ministarstvo finansija SAD izdalo je privremeno ovlašćenje kojim se državama dozvoljava kupovina ruske nafte koja je trenutno blokirana na otvorenom moru. Ova precizno usmerena i kratkoročna mera odnosi se isključivo na naftu koja se već nalazi u tranzitu i neće pružiti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi. Objašnjeno je da zvanična Moskva većinu svojih prihoda od energenata ostvaruje putem poreza koji se naplaćuju na samom mestu eksploatacije, a ne u ovoj fazi transporta.

Energetska politika predsednika Trampa podstakla je američku proizvodnju nafte i gasa do rekordnih nivoa, što direktno doprinosi nižim cenama goriva za sve vredne građane Amerike. Iako je primetan trenutni skok cena nafte, zvaničnici ističu da je reč o kratkoročnom i prolaznom poremećaju koji će u krajnjem ishodu rezultirati masovnom korišću za američku naciju i celokupnu ekonomiju u dugoročnom periodu, uz istovremeno slabljenje neprijateljskih režima. Pitanje globalnog vojnog liderstva u 2026. godini ima jasan, mada kompleksan odgovor: Sjedinjene Američke Države i dalje zadržavaju lidersku poziciju sa značajnom marginom u odnosu na svoje glavne rivale, Rusiju i Kinu. Iako se geopolitička slika ubrzano menja, faktori poput vojnog budžeta, tehnološke nadmoći i projekcije moći na moru i u vazduhu drže Vašington na vrhu. U vazdušnom domenu, SAD dominiraju sa oko 13.000 letelica, što je brojka koju Kina i Rusija ne mogu da dostignu čak ni zajedničkim snagama. Slična situacija je i na okeanima: dok SAD operišu sa 11 nosača aviona i kontrolišu ključne pomorske puteve, Kina sa tri nosača ubrzano gradi flotu, dok jedini ruski nosač praktično ne napušta luku.

Nakon dve nedelje intenzivne operacije „Lav koji riče“, objavljeni su zastrašujući podaci o gubicima iranskog režima i Hezbolaha na više frontova. Izraelske snage su tokom ovog perioda izvršile ukupno 7.600 udara na ciljeve u Iranu, od čega je preko 4.700 napada bilo usmereno direktno na iranski raketni program, dok je više od 2.000 udara zbrisalo ključna komandna mesta i stratešku imovinu režima. U preko 4.700 borbenih letova, od kojih je 380 izvedeno direktno unutar iranskog vazdušnog prostora, eliminisane su hiljade operativaca. Istovremeno, operacije u Libanu nanele su težak udarac Hezbolahu sa više od 1.100 preciznih udara. Među uništenim ciljevima nalazi se 190 objekata elitnih Radvan jedinica, preko 200 raketnih sistema i lansera, kao i 35 ključnih centara za komandu i kontrolu. Bilans na libanskom ratištu uključuje i eliminaciju više od 380 terorista Hezbolaha, čime je značajno narušena operativna sposobnost ove grupe da deluje u odbrani iranskih interesa.

U ekskluzivnom intervjuu za CNN, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je detalje o tome kako je Kijev uspeo da osujeti planove Moskve za masovnu ofanzivu koja je bila predviđena za kraj prošle godine i ovo proleće. Zelenski je pojasnio da je ukrajinska vojska sprovela sopstvene preventivne kontraofanzivne akcije kako bi sprečila Rusiju da napadne u punom obimu. Ovaj strateški potez ocenjen je kao potpuni uspeh, ne samo zbog očuvanja teritorije, već prvenstveno zbog zaštite naroda i potpunog onemogućavanja ruske vojske da realizuje svoje ofanzivne ciljeve.

Glavni arhitekta ovog uspeha, prema rečima ukrajinskog lidera, bila je napredna tehnologija bespilotnih letelica. Masovna upotreba FPV dronova i drugih tipova bespilotnih sistema iz temelja je promenila dinamiku na frontu i nanela neprijatelju gubitke koji su ranije bili nezamislivi. Zelenski je istakao da je upravo zahvaljujući dronovima Rusija počela da gubi između 30.000 i 35.000 vojnika mesečno. Ovakav nivo gubitaka primorao je rusku komandu da odustane od planiranih prodora širokih razmera, dok je Ukrajina uspela da zadrži inicijativu i demonstrira moć moderne, tehnološki podržane odbrane. Blokiranje Telegrama će verovatno degradirati rusku komandu i kontrolu (C2) i pogoršati postojeće probleme sa komunikacijom sa kojima se ruske snage bore od blokade Starlinka 1. Februara, saopštio je Institut za proučavanje rata. Dronovi su pogodili najveću rusku naftnu luku na Baltičkom moru. Oko 60% ruskog pomorskog izvoza nafte prolazi kroz luku u Primorsku. Sudeći po fotografijama, požar nakon napada i dalje besni. Ukrajinski dronovi su već ranije pogodili Primorsk — 12. septembra. Tada je deo vezova bio oštećen, a rasporedi isporuke nafte bili su poremećeni nekoliko dana. Vazdušni napad na Lenjingradsku oblast počeo je 22. marta uveče i trajao je skoro 12 sati.

Azerbejdžan kvari planove Kremlja. Predsednik Ilham Alijev najavio je da će zemlja povećati proizvodnju gasa za 10 milijardi kubnih metara u naredne 2–3 godine, proširujući izvoz na 10 država članica EU i ukupno 16 zemalja širom sveta, čime Azerbejdžan postaje svetski snabdevač gasom broj 1 putem gasovoda. U 2025. godini, SOCAR je izvezao 25,2 milijarde m³, od čega polovinu u Evropu. Austrija i Nemačka već primaju azerbejdžanski gas od januara 2026. Evropa sada ima alternativnu sigurnost snabdevanja, dok je udeo ruskog gasovoda pao na 4. mesto sa 937 miliona m³ dnevno u 2025. godini

Anti-zapadnu osovinu uhvatila je paranoja od slobodnog kretanja informacija na internetu. Rusima će sada biti potrebna licenca FSB-a za korišćenje VPN usluga, rekao je Andrej Svincov, zamenik predsednika Odbora za informacionu politiku Državne dume. Nakon toga što je Rusija pribegla kompletnom sputavanju interneta te iste mere pojačava i NR Kina. Iz Kine nam stiže jedna od novijih vesti koja upravo pokazuje kako cenzura funkcioniše. Policija u gradu Đingangšan, u Kini, objavila je video sa uputstvima javnosti o tome šta ne smeju da objavljuju na društvenim mrežama. Ona je rekla da prilikom korišćenja ViČeta obratite pažnju — sledeći sadržaj nikada ne sme biti objavljivan: Ne objavljivati politički osetljive teme. Ne širiti glasine. Ne deliti takozvane interne dokumente. Ne objavljivati sadržaj vezan za pornografiju, drogu ili nasilje. Ne objavljivati vesti o Hong Kongu, Makau ili Tajvanu pre nego što budu objavljene na zvaničnim veb stranicama. Ne deliti informacije vezane za vojsku.Ne objavljivati dokumenta koja sadrže državne tajne. Ne objavljivati video snimke nepoznatog porekla, posebno one koji uključuju kriminalne grupe ili policiju. Ne objavljivati druge informacije koje krše relevantne zakone i propise.

Kina, najveći svetski proizvođač prekursora fentanila, bila je JEDINA zemlja koja je glasala PROTIV američke rezolucije kojom se sprečava prodaja prekursora i mašina za pravljenje tableta trgovcima drogom. Nečinjenje govori samo za sebe: Kina i dalje pokazuje nespremnost da zaustavi svoje kompanije u preplavljivanju sveta smrtonosnim drogama.

