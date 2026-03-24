AMERIKA PROGLAŠAVA JEDNOMESEČNI PREKID VATRE?! Počinju pregovori s Iranom, na stolu OVIH 15 ZAHTEVA

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa prenela je Iranu 15 uslova za okončanje tekućeg rata, javlja izraelski Kanal 12.
U izveštaju se navodi da uslovi, izgleda, pokrivaju sve ratne ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.
Ipak, Kanal 12 navodi da je Jerusalim zabrinut da Donald Tramp i njegov tim žele brzo da insistiraju na "okvirnom sporazumu, sporazumu u principu“ sa Iranom, umesto da insistiraju na tim zahtevima kao uslovu za prekid rata.
Prema tri izvora upoznata sa detaljima, glavni predsednikovi pomoćnici, Džared Kušner i Stiv Vitkof, oblikovali su proces koji uključuje "proglašenje jednomesečnog perioda prekida vatre, tokom kojeg bi strane pregovarale o sporazumu od 15 tačaka“, slično prethodnim sporazumima koje je postigla Trampova administracija sa Hamasom u Gazi i sa Libanom.
Tramp je juče izjavio da je postigao oko 15 tačaka dogovora o potencijalnom sporazumu u indirektnim pregovorima sa ključnom figurom u Iranu.
"Scenario brzog, dvosmislenog sporazuma u principu daje izraelskim političkim i bezbednosnim liderima nesane noći", navodi se u izveštaju, jer rizikuje situaciju u kojoj bi Iranci u suštini izašli sa prednošću, a sukob bi se završio pre nego što se dogovore precizni uslovi.
Američki zahtevi Iranu:
1. Iran mora da demontira svoje postojeće nuklearne kapacitete.
2. Iran se mora obavezati da nikada neće težiti nuklearnom oružju.
3. Na iranskoj teritoriji neće biti obogaćivanja uranijuma.
4. Iran mora u bliskoj budućnosti predati Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju svoje zalihe od oko 450 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 procenata, u roku koji će biti dogovoren.
5. Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordu moraju biti demontirana.
6. MAAE, nuklearni nadzorni organ UN, mora dobiti potpun pristup, transparentnost i nadzor unutar Irana.
7. Iran mora da napusti svoju regionalnu „paradigmu“ posrednika.
8. Iran mora prestati sa finansiranjem, usmeravanjem i naoružavanjem svojih regionalnih posrednika.
9. Ormuski moreuz mora ostati otvoren i funkcionisati kao slobodan pomorski koridor.
10. Iranski raketni program mora biti ograničen i po dometu i po količini, a konkretni pragovi će biti određeni u kasnijoj fazi.
11. Bilo kakva buduća upotreba raketa bila bi ograničena na samoodbranu.
Zauzvrat, Iran bi imao sledeće koristi:
12. Iran bi dobio potpuno ukidanje sankcija koje je uvela međunarodna zajednica.
13. SAD bi pomogle Iranu u unapređenju njegovog civilnog nuklearnog programa, uključujući proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani Bušer.
14. Takozvani mehanizam „povratka“, koji omogućava automatsko ponovno uvođenje sankcija ako Iran ne postupi u skladu sa njima, bio bi ukinut.
