Netanjahu zatražio od Bele kuće odgovor da li SAD tajno komuniciraju sa Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je pojašnjenja od Bele kuće ranije ove nedelje nakon što je saznao da su zvaničnici administracije predsednika SAD Donalda Trampa možda uspostavili kanal komunicije sa iranskim režimom, piše danas Aksios pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Navodi se da je izraelska vlada zabrinuta zbog scenarija u kojem SAD nastoje da postignu prekid vatre pre nego što budu postignuti svi ratni ciljevi Izraela.

Neimenovani izvori navode da su izraelske obaveštajne službe ranije ove nedelje dobile informacije koje su pokrenule sumnju da je došlo do "neke vrste komunikacije između Irana i Trampove administracije radi razgovora o prekidu vatre".

U ponedeljak je Netanjahu pozvao zvaničnike Bele kuće i pitao da li je bilo takvih razgovora ili razmene poruka.

"Bela kuća je rekla izraelskom premijeru da Trampova administracija ne razgovara sa Irancima iza njegovih leđa", rekao je jedan izvor Aksiosa i dodao da mu je američki zvaničnik rekao da specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov savetnik i zet Džared Kušner skoro svaki dan razgovaraju sa Netanjahuom, sa direktorom Mosada Dejvidom Barneom i sa drugim izraelskim zvaničnicima.

Neimenovani američki zvaničnik upoznat sa situacijom izjavio ja da su Iranci poslednjih nekoliko dana slali poruke Trampovoj administraciji preko zemalja Persijskog zaliva, ali i drugih država u regionu Bliskog istoka, ali SAD nisu odgovorile.

Njujork tajms je danas objavio da su operativci iranskog ministarstva obaveštajnih poslova indirektno kontaktirali CIA preko jedne obaveštajne službe treće zemlje sa ponudom da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da Stiv Vitkof ili Džared Kušner od početka rata nisu razgovarali ni sa Alijem Laridžanijem, ni sa Abasom Aragčijem ni sa bilo kojim drugim zvaničnikom iranskog režima.

"Njihova (iranska) protivvazdušna odbrana, vazduhoplovstvo, mornarica i rukovodstvo su nestali i oni sada žele da razgovaraju. Rekao sam im prekasno je", objavio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

