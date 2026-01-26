Portparolka Bele kuće otkrila: Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

Portparolka Bele kuće Karolajn Livit saopštila je danas da se dodatnih 20 zemalja “prijavilo da se pridruži Odboru za mir američkog predsednika Donalda Trampa“.

Livit nije imenovala zemlje koje su se prijavile, preneli su američki mediji.

Iako je Odbor za mir dobio mandat od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija samo da nadgleda upravljanje Gazom u naredne dve godine, Trampova administracija ima za cilj da koristi ovo telo za rešavanje drugih sukoba širom sveta.

Govoreći tokom konferencije za novinare u Beloj kući, Livit je takođe rekla da je povratak poslednjeg preostalog izraelskog taoca iz Gaze “ogroman spoljnopolitički podvig“ za Trampa, Izrael i ceo svet.

Izraelska vojska povratila je ostatke poslednjeg preostalog izraelskog taoca kojeg je Hamas držao u Pojasu Gaze, čime je ispunjen ključni uslov da se započne druga faza plana američkog predsednika za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Ostaci taoca Rana Gvilija su identifikovani i vraćeni radi sahrane, saopšteno je iz izraelske vojske, javlja Rojters.

