AKTUELNO

Svet

Portparolka Bele kuće otkrila: Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Portparolka Bele kuće Karolajn Livit saopštila je danas da se dodatnih 20 zemalja “prijavilo da se pridruži Odboru za mir američkog predsednika Donalda Trampa“.

Livit nije imenovala zemlje koje su se prijavile, preneli su američki mediji.

Iako je Odbor za mir dobio mandat od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija samo da nadgleda upravljanje Gazom u naredne dve godine, Trampova administracija ima za cilj da koristi ovo telo za rešavanje drugih sukoba širom sveta.

Govoreći tokom konferencije za novinare u Beloj kući, Livit je takođe rekla da je povratak poslednjeg preostalog izraelskog taoca iz Gaze “ogroman spoljnopolitički podvig“ za Trampa, Izrael i ceo svet.

Foto: Tanjug AP/Evan Vucci

Izraelska vojska povratila je ostatke poslednjeg preostalog izraelskog taoca kojeg je Hamas držao u Pojasu Gaze, čime je ispunjen ključni uslov da se započne druga faza plana američkog predsednika za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Ostaci taoca Rana Gvilija su identifikovani i vraćeni radi sahrane, saopšteno je iz izraelske vojske, javlja Rojters.

pročitajte još

PAO PROFESIONALNI LOPOV NA GRANICI: U kolima krio alat za obijanje, drogu i špijunsku opremu – Odmah mu stavljene LISICE

Autor: Marija Radić

#Bela kuća

#Donald Tramp

#odbor za mir

#ulazak

#zemlje

POVEZANE VESTI

Svet

PREOKRET OKO SASTANKA PUTINA I TRAMPA: Oglasila se Bela kuća

Svet

'U DAVOS IDEM NA TRAMPOV POZIV' Orban poručio: Potpisaćemo osnivački dokument Odbora za mir

Svet

Bela kuća: Sastanak između Trampa i Putina nije potpuno isključen

Svet

TRAMP SA DŽOKEROM, VOLDEMOROM I DŽOFRIJEM, TU JE I PUTIN: Guverner Kalifornije ismejao američkog predsednika: VAU! KAKAV NEVEROVATAN ODBOR ZA MIR

Svet

RADOSNE VESTI U BELOJ KUĆI, STIŽE PRINOVA! Oglasila se PONOSNA BUDUĆA MAMA: Oduševljeni smo, jedva čekamo da gledamo kako naš sin postaje stariji brat

Svet

OGLASILA SE BELA KUĆA: Evo da li je Tramp bio obavešten o ukrajinskom napadu na ruske avione