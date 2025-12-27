RADOSNE VESTI U BELOJ KUĆI, STIŽE PRINOVA! Oglasila se PONOSNA BUDUĆA MAMA: Oduševljeni smo, jedva čekamo da gledamo kako naš sin postaje stariji brat

Portparolka Bele kuće Karolina Livit objavila je u petak da ona i njen suprug očekuju drugo dete, devojčicu koja se očekuje u maju sledeće godine.

„Moj suprug i ja smo oduševljeni što proširujemo našu porodicu i jedva čekamo da gledamo kako naš sin postaje stariji brat“, napisala je u objavi na Instagramu pokazujući svoj stomak ispred božićne jelke.

„Moje srce je prepuno zahvalnosti Bogu za blagoslov majčinstva, za koji zaista verujem da je najbliži Raju na Zemlji.“

U svojoj objavi, Livit je izrazila zahvalnost predsedniku Donaldu Trampu i šefici kabineta Bele kuće Suzi Vajls za njihovu podršku „i za negovanje porodičnog okruženja u Beloj kući“.

Livit i njen suprug, Nikolas Ričio, dočekali su svoje prvo dete, takođe nazvano Nikolas, u julu 2024. Portparolka je često razgovarala o balansiranju majčinstva i zahteva rada na Trampovoj kampanji i u Beloj kući.

U intervjuu iz 2024. godine za desničarski medij „The Conservateur“, Livit je govorila o povratku na posao samo četiri dana nakon što je rodila sina zbog pokušaja atentata u Batleru, Pensilvanija.

„Osećala sam se obaveznom da budem prisutna u ovom istorijskom trenutku“, rekla je za medij. „Predsednik je bukvalno rizikovao svoj život da bi pobedio na ovim izborima. Najmanje što sam mogla da uradim jeste da se brzo vratim na posao.“

Autor: D.Bošković