Konačno se oglasio Netanjahu: Kažu da sam mrtav...

Izvor: Klix, Foto: Tanjug AP/Abir Sultan

Nakon što su se pojavile brojne informacije da je Benjamin Netanjahu ubijen u jednom od iranskih napada, izraelski premijer je na zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavio video-snimak.

Na snimku se može videti kako Netanjahu kupuje kafu u jednoj prodavnici i razgovara kako sa prodavcem, tako i sa snimateljem.

"Šta si me pitao? Na mrežama kažu da sam mrtav? Obožavam kafu, a znaš šta još? Obožavam svoj narod, način na koji se ponašaju, fantastično", rekao je Netanjahu.

Tvrdnje da se nešto čudno dešava sa izraelskim premijerom dodatno je podgrejao snimak njegovog obraćanja u petak, na kojem se u jednom trenutku može primetiti kako oblik Netanjahuove šake izgleda neobično, a čini se i kao da se vidi šest prstiju.

Na te tvrdnje osvrnuo se i izraelski premijer.

"Želiš li da mi prebrojiš prste? Možeš. Radimo stvari koje ne mogu da podelim u ovom trenutku. Delujemo i unutar Irana veoma snažno. Ostanite bezbedni i pratite uputstva civilne zaštite", rekao je on.

Na kraju se ponovo osvrnuo na kafu.

"Fantastična je. Ne znam za kalorije, to mi deluje opasno", zaključio je Netanjahu.

Autor: D.Bošković

