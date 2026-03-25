SOCIJALDEMOKRATE DANSKE PREMIJERKE FREDERIKSEN BEZ VEĆINE U PARLAMENTU! Konzervativci joj dišu za vratom nakon izbora na kojima je jurila treći mandat

Na parlamentarnim izborima u Danskoj socijaldemokratska grupacija oko premijerke Mete Frederiksen osvojila je juče najveći broj poslaničkih mesta, dok sa malom razlikom iza nje stoji konzervativni "plavi blok", ali nijedan kandidat neće oformiti većinu.

Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, projekcija danskog javnog servisa DR pokazala je da "crveni blok" oko Frederiksen ima 84 mesta, "plavi blok" 77, a centristički Umereni, predvođen ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Rasmusenom, 14 mesta, prenosi Gardijan.

Premijerkine socijaldemokrate same imaju 21,9 odsto glasova, a parlament će činiti 12 stranaka.

Krajnje desničarska Danska narodna partija jedan je od pobednika današnjeg glasanja jer je skoro utrostručila svoj udeo glasova na 9,1 odsto, prema poslednjim rezultatima.

Pošto nijedna stranka nije osvojila većinu u parlamentu, Umereni kojima rukovodi Razmusen će imati ključnu ulogu u formiranju nove većine.

Ministar Rasmusen izjavio je da je "veoma zadovoljan" rezultatima, uprkos "usponima i padovima", a da je njegova stranka "dokazala da postoji apetit za umerene, centrističke glasove".

On tvrdi da je predizborna kampanja bila "zbunjujuća, sa toliko fokusa na domaću politiku na pozadini američko-izraelskog napada na Iran".

Ministar je dodao da su dve konkurentne stranke "trčale po ćoškovima" kako bi mobilisale birače oko svojih polarizujućih predloga i pitanja, ali da će sada morati da se "vrate sredini" radi razgovora o tome šta je sledeće.

Frederiksen želi treći mandat na čelu zemlje nakon sukoba sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko budućnosti poluautonomne teritorije Grenland.

Za glasanje je bilo registrovano 4,3 miliona birača.

Jednodomni parlament Danske ima 179 mesta, od kojih 175 ide poslanicima iz same Danske, a po dva predstavnicima Grenlanda i Farskih Ostrva.

Autor: Iva Besarabić