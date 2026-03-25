DANSKA PREMIJERKA PODNELA OSTAVKU! Koalicija Mete Frederiksen pretrpela težak poraz na parlamentarnim izborima

Premijerka Danske Mete Frederiksen podnela je danas kralju ostavku svoje vlade nakon što je njena koalicija pretrpela poraz na parlamentarnim izborima, iako je osvojila najviše mesta u parlamentu, saopštila je kraljevska palata.

Stranke koje su se juče takmičile na izborima su spremne da pokrenu potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile da li će sledeću vladu formirati Frederiksen ili neki drugi lider stranke, prenosi agencija Rojters.

Na parlamentarnim izborima u socijaldemokratska grupacija Frederiksen osvojila je najveći broj poslaničkih mesta, dok se sa malom razlikom iza nje nalazi konzervativni "plavi blok", ali nijedna od tih koalicija neće imati apsolutnu većinu.

Rezultati izbora

Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, projekcija danskog javnog servisa DR u utorak pred ponoć je pokazala da "crveni blok" oko Frederiksen ima 84 mesta,"plavi blok" 77, a centristički Umereni, predvođen ministrom spoljnih poslova Larsom Lokeom Razmusenom, 14 mesta, prenosi Gardijan.

Premijerkine Socijaldemokrate same imaju 21,9 odsto glasova, a parlament će činiti 12 stranaka.

Niska izlaznost levičara i desničara, zabrinuti zbog inflacije

Na vlasti od 2019. godine, Frederiksen je vodila kampanju obećanjem da će njene dokazane liderske veštine pomoći zemlji da se snađe u složenim odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim odgovorom na rat u Ukrajini.

Ali u utorak se suočila sa niskom izlaznošću i levičarskih i desničarskih birača, koji su najviše zabrinuti zbog inflacije, rekli su posmatrači.

Njeni socijaldemokrati, arhitekte decenijske države blagostanja, osvajaju 38 mesta u Folketingu, parlamentu, u poređenju sa 50 pre četiri godine.

Autor: Iva Besarabić