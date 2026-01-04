Oglasila se premijerka zemlje koja je Trampova meta za narednu vojnu intervenciju: Apsolutno nema smisla!

Danska premijerka Mete Frederiksen danas je pozvala američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin The Atlantic ponovio svoju želju da to učini.

"Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland. SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske", navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Reuters.

Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa pretnjama prema istorijski bliskom savezniku i prema drugoj zemlji i drugom narodu, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije danas je u telefonskom intervjuu za magazin Atlantik ponovio da Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno", rekao je Tramp, navodeći da je to ostrvo, deo Danske i NATO saveznik, "okruženo ruskim i kineskim brodovima".

Američki državni sekretar Marko Rubio je u subotu rekao da bi svet trebalo da obrati pažnju nakon operacije u Venecueli, prenosi magazin The Atlantic.

"Kada vam on kaže da će nešto učiniti, kada kaže da će rešiti neki problem, on to zaista i misli", rekao je Rubio.

Tramp je više puta isticao da SAD treba da kontrolišu Grenland.

On je rekao da je na drugima da odluče šta američka vojna akcija u Venecueli znači za Grenland.

"Oni će to morati sami da procene. Zaista ne znam. Bio je veoma velikodušan prema meni, Marko, juče. Znate, u to vreme nisam mislio na Grenland. Ali Grenland nam je zaista potreban, apsolutno. Potreban nam je za odbranu", istakao je Tramp.

Autor: S.M.