Prvi slučaj ptičjeg gripa H9N2 kod ljudi u Evropi: Potvrđen u Italiji, pacijent u bolnici

Prvi slučaj ptičjeg gripa A(H9N2) kod ljudi u Evropi potvrđen je u Italiji, u Lombardiji kod osobe koja se zarazila van kontinenta, a trenutno je hospitalizovana i nalazi se u izolaciji, saopštile su danas italijanske vlasti.

Ptičji grip A(H9N2) životinjskog porekla sa niskom patogenošću, otkriven je kod krhke osobe sa postojećim zdravstvenim problemima koja se zarazila van Evrope, saopštilo je italijansko Ministarstvo zdravlja.

- Ovo je prvi slučaj ptičjeg gripa H9N2 kod ljudi u Evropi - objasnili su u Ministarstvu zdravlja.

Region je, prema saopštenju, odmah aktivirao procedure koordinacije sa Ministarstvom zdravlja i Višim zdravstvenim institutom (ISS) „kako bi se osigurala maksimalna rigoroznost u upravljanju slučajem i praćenju kontakata.

Na osnovu do sada dostupnih naučnih informacija, Ministarstvo zdravlja objašnjava da se infekcija javlja direktnim izlaganjem zaraženoj živini ili kontaminiranoj sredini ili materijalima.

Ljudski slučajevi karakterišu se blagom bolešću, a prenos sa osobe na osobu nikada nije prijavljen.

- Zahvaljujući mreži epidemiološkog nadzora koja je aktivna u regionu, prvi evropski slučaj ptičjeg gripa podtipa H9 identifikovan je kod pacijenta koji je došao iz inostranstva. Pacijent je trenutno hospitalizovan u izolaciji u bolnici San Herardo u Monci. Pored lečenja virusne infekcije, medicinski tim se bavi i drugim komorbiditetima od kojih pacijent pati - izjavio je Gvido Bertolaso, regionalni savetnik za socijalnu zaštitu regiona Lombardija.

Događaj koji zahteva pažnju

Tamošnji stručnjaci kažu da je slučaj u Lombardiji događaj koji zahteva pažnju, ali da ne treba paničiti.

Slučajevi prenošenja ptičjeg gripa na ljude, iako retki, prate se godinama i deo su već aktivnih sistema nadzora.

- Neophodno je ojačati epidemiološko praćenje i održavati visoku budnost, posebno u kontekstima visokog rizika, kao što su stočarske farme - rekao je u saopštenju virusolog Fabricio Preljasko, direktor Škole za specijalizaciju higijene i preventivne medicine na Univerzitetu u Milanu:

- Za sada nema dokaza o kontinuiranom prenošenju sa čoveka na čoveka, ali ove epizode ​​su poziv na buđenje o evoluciji virusa gripa. Saradnja između javnog zdravlja, veterinarske medicine i vladinih agencija je ključna za sprečavanje bilo kakvih potencijalnih problema.

Autor: A.A.