Šef izraelske diplomatije: SBUN da označi Hezbolah kao terorističku organizaciju

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da formalno označi libansku militantnu, proiransku grupu Hezbolah kao terorističku organizaciju, preneli su danas izraelski mediji.

"Hezbolah je od 2. marta 2026. godine izvršio više od 3.500 napada na Izrael. Napadi uključuju lansiranje raketa, projektila i bespilotnih letelica prema Izraelu", navodi se u pismu koje je SBUN uputio Sar, prenosi Tajms of Izrael.

Sar je pozvao SBUN da osudi Hezbolah, označi ga kao terorističku organizaciju, izvrši pritisak na Liban da ga razoruža u skladu sa rezolucijama UN i pozove Iran na odgovornost zbog podrške toj grupi.

Usred međunarodne zabrinutosti oko izraelskih planova da proširi kopnene i vazdušne napade u Libanu, Sar naglašava da "Izrael neće prihvatiti kršenje svog suvereniteta i napade na svoju teritoriju i građane" i preduzeće sve neophodne mere da ih zaštiti u skladu sa međunarodnim pravom.

Sar dodaje da su u ciljanim operacijama IDF-a protiv Hezbolaha od početka kampanje "stotine terorista neutralisane, uključujući komandante Hezbolaha, ključne vođe elitnih snaga Radvan i iranske operativce umešane u planiranje neposrednih napada na izraelske civile".

"Neuspeh libanske vlade da deluje protiv vojne infrastrukture Hezbolaha pokazuje nedostatak volje i napora da se efikasno pozabavi Hezbolahom", navodi se u Sarovom pismu koje je poslato i generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu.

