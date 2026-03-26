AKTUELNO

Svet

Jak zemljotres pogodio Svetu Goru! Osetio se i u Solunu: Situacija se pažljivo prati!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs/Z. Veljković ||

Grčku je pogodio zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Atinski geodinamički institut.

Epicentar zemljotresa bio je na Svetoj Gori, na dubini od deset kilometara i udaljenosti od osam kilometara od Kareje, administrativnog centra Svete Gore.

Kako prenosi grčka televizija ERT, potres se osetio i u Solunu.

Nakon prvog potresa, koji se dogodio sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu, usledila su i tri slabija.

Predsednik Helenskog udruženja za zemljotrese i padavine Eftimios Lekas rekao je da nema razloga za zabrinutost i paniku, kao i da se situacija pažnjivo prati.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Autor: Jovana Nerić

#Grčka

#Solun

#Sveta gora

#Zemljotres

