Arhitektura slobode - 69 godina od kada je rođena moderna Evropa

Na današnji dan, 25. marta 1957. godine, u svečanoj dvorani Palazzo dei Conservatori u Rimu, predstavnici Belgije, Francuske, Nemačke, Italije, Luksemburga i Holandije potpisali su istorijske dokumente koji su postavili temelje današnje Evropske unije.

Ovim činom zvanično su osnovane Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju, čime je započeo proces najdublje integracije u modernoj istoriji kontinenta. Glavni cilj ovih ugovora bio je da se kroz ekonomsku saradnju i zajedničko tržište osigura trajni mir na prostoru koji je samo dvanaest godina ranije bio potpuno razoren Drugim svetskim ratom.

Jedan od najznačajnijih stubova ovog dogovora bilo je uspostavljanje zajedničkog tržišta koje je predvidelo postepeno ukidanje svih carinskih barijera. Kroz ove ugovore definisane su i takozvane „četiri slobode“ koje podrazumevaju neometano kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi, što je omogućilo građanima i kompanijama da operišu širom Evrope bez ranijih ograničenja. Pored ekonomske dimenzije, Rimska ceremonija je nosila i snažnu političku poruku o pomirenju bivših neprijatelja koji su seli za isti sto kako bi izgradili nadnacionalne institucije zasnovane na vladavini prava.

Duh ujedinjenja tadašnje „velike šestorke“ iznedrio je i prepoznatljivi moto „Ujedinjeni u različitosti“, koji i danas, 2026. godine, služi kao podsetnik na važnost očuvanja nacionalnih identiteta unutar zajedničkog evropskog okvira. Rimski ugovori se s pravom smatraju pravnim kamenom temeljcem koji je kasnije omogućio usvajanje Ugovora iz Mastrihta i Lisabona, čime je prvobitna ekonomska saradnja prerasla u kompleksnu političku uniju. Danas, dok se Evropa suočava sa globalnim izazovima u sferi bezbednosti i tehnologije, vrednosti definisane u Rimu pre 69 godina ostaju ključni orijentir za stabilnost i prosperitet celokupnog kontinenta. Danas Evropska unija ima 27 članica. Držve istočne Evrope koje je uništio komunizam danas su savremene i bogate ekonomije. Poljska je ušla u klub ekonomija čija je vrednost 1000 milijardi dolara. Evropska unija je najbolji mirovni projekat u istoriji čovečanstva koji transformiše ekonomiju svojih članica. Mađarska je 10 puta bogatija država nego što je bila 1997.godine. Isto važi i za Rumuniju, Češku Republiku, Slovačku.