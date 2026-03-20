Sedam vodećih sila uputilo oštru osudu Teheranu: Blokada Ormuskog prolaza ugrožava globalnu bezbednost

Lideri Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Japana i Kanade izdali su danas zajedničko saopštenje u kojem su najoštrije osudili nedavne iranske napade na nenaoružane komercijalne brodove u Zalivu, kao i udare na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja.

U dokumentu se posebno ističe duboka zabrinutost zbog "de facto" zatvaranja Ormuskog prolaza od strane iranskih snaga, što se ocenjuje kao neprihvatljiv čin koji direktno ugrožava međunarodni mir i stabilnost.

Zajednička izjava jasno poziva Iran da odmah prekine sa pretnjama, postavljanjem mina, napadima bespilotnim letelicama i projektilima, kao i sa svim drugim pokušajima blokade ovog strateški ključnog plovnog puta. Lideri su apelovali na Teheran da se u potpunosti uskladi sa Rezolucijom 2817 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sloboda plovidbe je u saopštenju apostrofirana kao fundamentalni princip međunarodnog prava, garantovan Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora, koji ne sme biti predmet političkih ili vojnih ucena.

Eskalacija sukoba već počinje da se oseća širom sveta, a potpisnici saopštenja upozoravaju da će posledice iranskih akcija najteže pogoditi najranjivije populacije. S obzirom na to da ometanje međunarodnog transporta i prekid globalnih lanaca snabdevanja energijom predstavljaju direktnu pretnju svetskoj ekonomiji, upućen je poziv za hitan i sveobuhvatan moratorijum na napade na civilnu infrastrukturu.

Međunarodni odgovor i stabilizacija energetskog tržišta

Kao direktan odgovor na krizu, države potpisnice izrazile su spremnost da doprinesu svim naporima koji će osigurati bezbedan prolaz kroz Ormuski prolaz. Pozdravljeno je angažovanje nacija koje su već započele pripremno planiranje za zaštitu komercijalnih ruta. Istovremeno, podržana je odluka Međunarodne agencije za energiju (IEA) da odobri koordinisano puštanje strateških rezervi nafte u promet kako bi se ublažio pritisak na cene.

Pored korišćenja rezervi, vodeće sile planiraju blisku saradnju sa drugim zemljama proizvođačima nafte kako bi se povećala proizvodnja i stabilizovalo tržište. Najavljeno je i pružanje podrške najugroženijim državama kroz mehanizme Ujedinjenih nacija i međunarodnih finansijskih institucija.

„Pomorska bezbednost i sloboda plovidbe su od koristi svim zemljama. Pozivamo sve države da poštuju međunarodno pravo i podrže osnovne principe na kojima počivaju međunarodni prosperitet i bezbednost“, navodi se u zaključku zajedničkog saopštenja.