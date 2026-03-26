ITALIJU POGODIO ZEMLJOTRES! LJUDI U STRAHU IZAŠLI NA ULICE: Treslo je nekoliko sekundi

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas na području Italije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 33 kilometra severozapadno od Prata.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
"Treslo je nekoliko sekundi", naveli su građani na platformi EMSC.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Autor: Jovana Nerić