ITALIJU POGODIO ZEMLJOTRES! LJUDI U STRAHU IZAŠLI NA ULICE: Treslo je nekoliko sekundi

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas na području Italije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 33 kilometra severozapadno od Prata.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

"Treslo je nekoliko sekundi", naveli su građani na platformi EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Jovana Nerić

#Italija

#Zemljotres

#emsc

