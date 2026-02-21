SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Instrumenti zabeležili jake udare

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 06:09 časova, na području u blizini obale severnog Irana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 37.269 i dužine 50.132.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.Bošković