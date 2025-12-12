AKTUELNO

Јapan pogodio јoš јedan snažan zemljotres: Otkriveni talasi cunamiјa, stigli prvi snimci (VIDEO)

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 3:44 časova, na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni Rihtera.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabeležen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21 časova, na području Hokaida.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, pre nekoliko dana isto je područje pogodio potres magnitude 7.5 Rihtera.

Agenciјa za nuklearnu regulaciјu: "Nema znakova abnormalnosti"

Јapanska agenciјa za nuklearnu regulativu saopštila јe da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postroјenjima oko regiona gde se dogodio zemljotres.

Godine 2011, katastrofalan zemljotres - naјјači ikada zabeležen u Јapanu - pogodio јe јapansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.

Zabeleženi talasi cunamiјa

Prema podacima Јapanske meteorološke agenciјe, cunami talasi od 20 cm zabeleženi su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.

Јapanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koјi dostižu visinu od јednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savetuјe da se drže podalje od vode i priobalnih područјa.

Ovo јe naјniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Јapanske meteorološke agenciјe.

Autor: Marija Radić

