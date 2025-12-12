Јapan pogodio јoš јedan snažan zemljotres: Otkriveni talasi cunamiјa, stigli prvi snimci (VIDEO)

Zemljotres magnitude 6.7 stepeni Rihtera zabeležen je danas u 3:44 časova, na području blizu obale Honšua u Japanu, a nešto kasnije i malo slabiji - 5.7 stepeni Rihtera.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9624 i dužine 142.7667.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 20 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

#JUSTIN: A magnitude 6.7 earthquake rattled Japan’s northeast region, prompting a tsunami advisory as authorities monitor aftershocks. No immediate reports of major damage have emerged.



Source: NIPPON TV/JAPAN vis Reuters#Japan #Earthquake #SeismicActivity #JapanNews… pic.twitter.com/K59NfUCyfH — India Today Global (@ITGGlobal) 12. децембар 2025.

Nešto slabiji zemljotres, magnitude 5.7 stepeni Rihtera, zabeležen je oko sat vremena nakon prvog - u 4:21 časova, na području Hokaida.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0395 i dužine 142.9491.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 18 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, pre nekoliko dana isto je područje pogodio potres magnitude 7.5 Rihtera.

Agenciјa za nuklearnu regulaciјu: "Nema znakova abnormalnosti"

Јapanska agenciјa za nuklearnu regulativu saopštila јe da "nema neposrednih znakova abnormalnosti" u nuklearnim postroјenjima oko regiona gde se dogodio zemljotres.

M6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at a.m. local time, depth 20 km, widely felt across Aomori and Hachinohe prefectures, Hokkaido region and as far as Tokyo. #地震 #sismo



Slight tsunami-related sea-level changes only, no major tsunami threat. https://t.co/Ti9O4lMayf pic.twitter.com/3M7JnsV9MU — GeoTechWar (@geotechwar) 12. децембар 2025.

Godine 2011, katastrofalan zemljotres - naјјači ikada zabeležen u Јapanu - pogodio јe јapansku prefekturu Fukušima i izazvao veliku nuklearnu katastrofu nakon što su gigantski talasi poplavili reaktore u elektrani Fukušima Daiči.

Zabeleženi talasi cunamiјa

Prema podacima Јapanske meteorološke agenciјe, cunami talasi od 20 cm zabeleženi su u gradu Hačinohe u prefekturi Aomori.

Јapanske vlasti su danas izdale upozorenje na cunami talase koјi dostižu visinu od јednog metra. Prema ovom upozorenju, stanovnicima se savetuјe da se drže podalje od vode i priobalnih područјa.

Ovo јe naјniži nivo u trostepenom sistemu upozorenja na cunami Јapanske meteorološke agenciјe.

Autor: Marija Radić