Snažan zemljotres pogodio Iran: Nadležne službe prate situaciju

Zemljotres magnitude 5.1 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 23. januar 2026 u 12:18 časova, na području južnog Irana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 27.1572 i dužine 53.348, odnosno 64 kilometra od grada Mor.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 28 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić