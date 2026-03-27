NEBESKI SPEKTAKL IZNAD DUBAIJA: Grom direktno udario u vrh Burdž Kalife! Snimak koji je obišao planetu – Inženjersko čudo protiv sile prirode! (VIDEO)

Dok je razorna oluja paralisala Dubai, najviša zgrada na svetu postala je glavni akter neverovatnog prirodnog fenomena koji ostavlja bez daha!

Snimak groma koji direktno pogađa vrh Burdž Kalife, zgrade visoke fascinantnih 828 metara, postao je apsolutni hit na društvenim mrežama. Na jezivim, ali ujedno i prelepim kadrovima, vidi se kako se moćno električno pražnjenje „lepi“ za sam špic solitera, pretvarajući ga u džinovski svetleći stub usred pustinjske tmine.

Nauka iza spektakla: Kako zgrada „preživljava“ udare?

Iako prizor deluje apokaliptično, inženjeri umiruju javnost. Burdž Kalifa je projektovana kao jedan od najsavremenijih gromobrana na planeti. Zahvaljujući specifičnoj provodljivoj čeličnoj konstrukciji, zgrada bez ikakvih oštećenja prihvata visokonaponske struje i „bezopasno“ ih sprovodi direktno u zemlju. Stručnjaci ističu da ovo nije prvi, a sigurno ni poslednji put da je toranj meta gromova, s obzirom na njegovu ekstremnu visinu.

Trka fotografa za „zlatni snimak“

Ovakve oluje u Dubaiju su prava poslastica za profesionalne fotografe, ali i za ljubitelje ekstremnih pojava. Čak je i prestolonaslednik Dubaija, šeik Hamdan, poznat po tome da često lično snima ove fascinantne trenutke. Njegove objave na mreži X redovno postaju viralne, potvrđujući da Burdž Kalifa, uprkos udarima prirode, ostaje nepokolebljivi simbol moderne arhitekture.

