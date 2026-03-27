Tramp prvi predsednik u istoriji koji će ovo uraditi: Velika promena na dolarskim novčanicama

Potpis američkog predsednika Donalda Trampa uskoro će se pojaviti na američkom papirnom novcu, potvrdilo je Ministarstvo finansija SAD.

Ovaj potez predstavlja prvi put u istoriji da se potpis aktuelnog predsednika SAD nađe na zakonskom sredstvu plaćanja. Kako bi se ova promena sprovela, potpis državnog trezora biće uklonjen prvi put još od 1861. godine, prenosi ritanski The Guardian.

Ministarstvo finansija navelo je da ovu promenu uvodi kako bi obeležilo predstojeću 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država.

Ministar finansija Skor Besent potvrdio je ove promene u saopštenju:

"Pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, nalazimo se na putu ka neviđenom ekonomskom rastu, trajnoj dominaciji dolara i fiskalnoj snazi i stabilnosti. Ne postoji snažniji način da se prepoznaju istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsednika Donalda Trampa od američkih novčanica koje nose njegovo ime, i sasvim je prikladno da ova istorijska valuta bude izdata povodom 250. godišnjice od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država".

Prema navodima agencije Reuters, prve novčanice od 100 dolara sa potpisima Tramp i Besenta biće štampane u junu, nakon čega će uslediti i druge novčanice u narednim mesecima.

"Kako se približava 250. godišnjica naše velike nacije, američka valuta će nastaviti da bude simbol prosperiteta, snage i nepokolebljivog duha američkog naroda pod vođstvom predsednika Donald Tramp“, rekao je šef američkog trezora Brendon Bič.

Ovo je najnoviji primer Trampovog nastojanja da ostavi svoj pečat na američkim kulturnim institucijama, nakon preimenovanja Američkog instituta za mir, centra za izvođačke umetnosti Kenedi i nove klase ratnih brodova, između ostalog.

Tramp je i ranije pokušavao da ostavi trag na američkoj valuti. Ranije ovog meseca, federalna komisija za umetnost je otvorila put Kovnici novca SAD da proizvodi komemorativne zlatnike od 24 karata sa Trampovim likom.

Panel, sastavljen isključivo od članova koje je imenovao sam Tramp, odobrio je dizajn uprkos saveznom zakonu koji nalaže da živi predsednici SAD ne mogu da se pojavljuju na kovanicama.

Autor: Marija Radić