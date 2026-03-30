AKTUELNO

Svet

Žestok zemljotres pogodio ostrvo Vanuatu

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com

Snažan zemljotres magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast kod Vanuatua, male ostrvske države u južnom Pacifiku udaljene oko 1.750 kilometara istočno od Australije, saopšteno je iz američke Agencije za geološka istraživanja (AGI).

U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od oko 115 kilometara, na oko 35 kilometara severoistočno od grada Luganvila na Vanuatu, prenosi ABC News.

Za sada nema neposrednih izveštaja o pričinjenoj materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na cunami.

Autor: D.Bošković

