Netanjahu proglasio stvaranje tri bezbednosne zone duboko u neprijateljskoj teritoriji

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je danas tokom obilaska Severne komande IDF-a da je Izrael uspešno promenio lice Bliskog istoka i uspostavio potpuno novi koncept nacionalne bezbednosti zasnovan na stalnoj inicijativi i preventivnim udarima.

Nakon procene situacije sa ministrom odbrane i vojnim vrhom, Netanjahu je istakao da se zemlja nalazi u kampanji na više frontova u kojoj nanosi razorne udarce Iranu i njegovim proksijima, stvarajući vidljive pukotine u režimu u Teheranu. On je naglasio da Iran, Hezbolah i Hamas više nisu „terorističke armije“ koje ugrožavaju opstanak države, već potučeni neprijatelji koji se u ovom trenutku bore isključivo za sopstveno preživljavanje.

Umesto da dozvoli neprijatelju da ga iznenadi, Izrael je preuzeo inicijativu i deluje duboko unutar tuđih teritorija, što je rezultiralo uspostavljanjem tri ključne strateške bezbednosne zone. Ove zone obuhvataju prostor u Siriji od grebena Hermon do Jarmuka, više od polovine teritorije Pojasa Gaze, dok je za Liban izdata hitna naredba o dodatnom proširenju postojeće zone. Primarni cilj operacija na severu je konačno otklanjanje pretnje od kopnene invazije i potiskivanje dometa protivtenkovskih raketa dovoljno daleko od izraelske granice kako bi se omogućio bezbedan život civilima.

Netanjahu je podsetio da je Izrael eliminacijom Hasana Nasralaha i hiljada terorista Hezbolaha neutralisao pretnju od 150.000 raketa koje su bile namenjene uništenju izraelskih gradova. Iako je priznao da Hezbolah i dalje poseduje određene preostale kapacitete za lansiranje projektila, premijer je potvrdio da se sa komandantima na terenu već sprovode planovi za potpuno uklanjanje i te opasnosti. Obraćajući se građanima, posebno stanovnicima severa koji se već dve godine nalaze na prvoj liniji, Netanjahu je zatražio nastavak strpljenja i čvrstine, uz obećanje izdašne državne pomoći za oporavak ugroženih područja. On je izrazio duboko poštovanje prema vojnicima i rezervistima koji se duže od dve godine neprekidno bore, zaključivši da je Izrael nepokolebljiv u svojoj odlučnosti i da, uz božiju pomoć, pobeđuje u ratu za sopstveni opstanak.

Autor: Iva Besarabić