PAPA LAV XIV POSLAO MOĆNU PORUKU SVETU: 'Ratno nasilje ubija i uništava!' Američki papa osudio idolopoklonstvo profitu i krik bola sa Bliskog istoka!

Papa Lav XIV, prvi poglavar Rimokatoličke crkve rođen u SAD, obratio se vernicima povodom Uskrsa po gregorijanskom kalendaru, uputivši najoštriju osudu aktuelnim sukobima koji potresaju planetu. Sa Trga Svetog Petra odjeknula je poruka koja je uzdrmala svetske moćnike: "Rat zlostavlja slabe radi profita!"

U trenutku kada svet strepi od eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana i dok ruska vojna kampanja u Ukrajini ne jenjava, papa je bio direktan. On je osudio "idolopoklonstvo profitu" koje, prema njegovim rečima, pljačka zemaljske resurse i guši najslabije među nama.

"Vidimo to u nasilju, u ranama sveta, u kriku bola koji se diže iz svakog ugla. Nasilje rata ubija i uništava", poručio je papa Lav sa oltara na otvorenom, okružen belim ružama.

"Usred tame nešto novo oživi"

Citirajući svog prethodnika, papu Franju, aktuelni papa je upozorio na opasnost od ravnodušnosti pred "upornom nepravdom, zlom i okrutnošću". On je naglasio da, iako svet trenutno proživljava teške trenutke, nada uvek mora postojati.

Podsetimo, papa je početkom ove sedmice javno izrazio nadu da će se ratni sukobi na Bliskom istoku okončati upravo do Uskrsa, ali najnovija dešavanja na terenu i Trampovi ultimatumi Teheranu govore da je mir i dalje daleko.

