ISTORIJSKI TRENUTAK! Čovek je upravo otišao najdalje od Zemlje ikada: Posada Artemisa oborila rekord iz 1970. godine (VIDEO)

Posada misije Artemis II oborila je rekord za najudaljenije putovanje ljudi od Zemlje, koji je još 1970. godine postavila misija Apolo 13.

Kasnije će dostići maksimalnu udaljenost od Zemlje - približno 252.757 milja (oko 406.700 kilometara), što je 4.102 milje (oko 6.600 kilometara) više od rekorda koji je držala posada Apolo 13, postignutog pre 56 godina.

Četvoro astronauta se ranije danas probudilo uz posebnu poruku koju je snimio Džim Lovel, učesnik misija Apolo 8 i Apolo 13, neposredno pre smrti prošle godine.

"Dobrodošli u moj stari kraj… Ponosan sam što vam predajem tu baklju dok obilazite Mesec. Istorijski je dan i znam koliko ćete biti zauzeti, ali nemojte zaboraviti da uživate u pogledu“, poručio je Lovel.

19.56 - Upravo je oboren rekord!

Kontrola misije uputila je astronautima istorijsku poruku:

„Posado Integrity: 15. aprila 1970. godine, tokom misije Apollo 13, trojica istraživača postavila su rekord za najveću udaljenost na koju su ljudi ikada otputovali sa naše matične planete.“

„U to vreme, pre više od 55 godina, Lovel, Svigert i Hejz odleteli su 400.171 kilometar (248.655 milja) daleko od Zemlje. Danas, u ime čitavog čovečanstva, vi pomerate tu granicu.“

NASA je potvrdila da je Apollo 13 1970. godine dostigao udaljenost od 400.171 kilometar, dok misija Artemis II sada postavlja nove standarde u istraživanju dubokog svemira.

Astronauti odsečeni od Zemlje oko 40 minuta

Dok su astronauti iza Meseca, radio i laserski signali koji omogućavaju komunikaciju između letelice i Zemlje bili su blokirani samim Mesecom. Tokom tih 40 minuta, četvoro astronauta je potpuno odsečeno od sveta.

To vreme su proveli posmatrajući Mesec – fotografisali su ga, proučavali njegovu geologiju i uživali u njegovoj surovoj lepoti. Kada su se ponovo pojavili i kada je signal uspostavljen, širom sveta je zavladalo veliko olakšanje. Astronauti su odmah nakon toga počeli da dele svoje jedinstvene prizore sa ljudima na Zemlji.

Autor: Iva Besarabić