Preminuo Kristijan Švarc-Šiling

Preminuo je Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Imao je 95 godina.

Nemački političar u decembru 2005. godine izabran je kao naslednik Pedija Ešdauna na ovoj poziciji.

Na mestu visokog predstavnika bio je od februara 2006. do kraja juna 2007. godine. Kristijan Švarc-Šiling rođen je u austrijskom Insbruku 19. novembra 1930. godine.

Politikom se počeo baviti 1960. kada se priključio Hrišćanskoj Demokratskoj Uniji (CDU).

Christian Schwarz-Schilling, njemački političar i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, preminuo je u 95. godini. Rođen 1930. u Innsbrucku, bio je dugogodišnji član CDU i savezni ministar za poštu i telekomunikacije od 1982. do 1992. godine. Tokom ministarskog mandata…

U Bundestag je izabran 1976. godine, a ministrom komunikacija imenovan je 1982. kada je na mjesto kancelara došao Helmut Kol.

