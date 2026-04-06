Preminuo Kristijan Švarc-Šiling

Preminuo je Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Imao je 95 godina.

Nemački političar u decembru 2005. godine izabran je kao naslednik Pedija Ešdauna na ovoj poziciji.

Na mestu visokog predstavnika bio je od februara 2006. do kraja juna 2007. godine. Kristijan Švarc-Šiling rođen je u austrijskom Insbruku 19. novembra 1930. godine.

Politikom se počeo baviti 1960. kada se priključio Hrišćanskoj Demokratskoj Uniji (CDU).

U Bundestag je izabran 1976. godine, a ministrom komunikacija imenovan je 1982. kada je na mjesto kancelara došao Helmut Kol.

