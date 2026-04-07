HOROR U PARKU PRIRODE Roj pčela napao planinara: Imao više od 100 uboda

Prava drama odigrala se proteklog vikenda na jednoj planinskoj stazi, u američkoj državi Arizona, gde je planinar mogao da nastrada.

Nesrećnog čoveka napao je roj pčela i završio je s više od 100 uboda. Ubrzo, organizovana je akcija spasavanja, a morao je da bude podignut helikopter.

Prema saopštenju vatrogasne službe, muškarac je u subotu, oko 10 časova ujutru, prijavio da je zadobio “više od 100 uboda pčela”.

Nije mogao da izađe iz zaštićenog područja Lookout Mountain Preserve, u severnom delu Feniksa, inače, popularnom među planinarima, rekreativcima i ljubiteljima prirode, pa su odmah alarmirani spasioci.

Nesrećni planinar je uz pomoć specijalne opreme podignut sa nepristupačnog terena i evakuisan vazdušnim putem, helikopterom Firebird 10. Nakon toga je prebačen do podnožja staze, gde ga je čekalo vozilo hitne pomoći, i transportovan u bolnicu.

Ovaj incident je podsetio nadležne službe na važnost opreza prilikom boravka u prirodi, prenosi Guardian.

Vatrogasci su apelovali na planinare da ne uznemiravaju košnice, da ne koriste mirisne proizvode na otvorenom, da nose svetlu odeću i da, ukoliko naiđu na roj pčela, odmah pobegnu - štiteći glavu i lice.

Stručnjaci upozoravaju da višestruki ubodi pčela mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje.

“Njihov otrov, u velikim količinama, praktično razara mišićno tkivo“, rekao je profesor Frenk Lovečio sa Univerziteta Arizona, dodajući da su ovdašnje pčele poznate po agresivnom ponašanju.

Država Arizona već decenijama se suočava s problemom afrikanizovanih pčela, koje su u ovaj deo SAD stigle devedesetih godina. Reč je o agresivnoj vrsti, a čak i najmanje uznemiravanje može izazvati napad roja, čime se ugrožavaju ljudi, kućni ljubimci i stoka.

“Sve se svodi na zaštitu matice i košnice. Kada se osete ugroženima, pčele šalju signal ostalima i tada dolazi do masovnog napada“, objasnio je profesor.

Neobično topla zima, ove godine, dovela je do povećane aktivnosti pčela širom Arizone, a subotnji incident samo je jedan u nizu sličnih događaja.

U jednom od nedavnih slučajeva, roj pčela prekinuo je utakmicu u univerzitetskom kampusu, u gradu Tempi. Tom prilikom, pet osoba je zabobilo ubode, od kojih je jedna završila u bolnici.

Autor: D.Bošković